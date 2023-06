La rete idrica fa acqua Ora si tappano le falle

di Gabriele Bassani

Nuove tubazioni per ridurre le perdite dell’acquedotto: al via da Cesano Maderno un’operazione che riguarda mezza Brianza e prevede investimenti complessivi per 50 milioni di euro finanziati con il Pnrr. Si punta a ridurre drasticamente le perdite nella rete di distribuzione avviando anche la digitalizzazione degli acquedotti in 21 comuni brianzoli. Il primo cantiere prenderà il via lunedì 19 giugno a Cesano Maderno e interesserà la parte Ovest di via Friuli, da via Lucania fino a poco prima del ponte ferroviario, a nord di via Veneto, verso il Villaggio Snia.

È la stessa zona in cui il gestore del servizio idrico di Monza e Brianza ha in corso i lavori per la riqualificazione del sistema fognario: una scelta concordata con il Comune per sfruttare per entrambi gli interventi la chiusura della strada già prevista dal 3 luglio al 2 settembre. Si tratta di ricostruire mezzo chilometro di acquedotto utilizzando tubature moderne con materiali più resistenti al posto di quelle ormai danneggiate da tempo e usura. Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 13.550 litri di acqua al giorno, pari a quasi 5mila metri cubi (cinque milioni di litri) all’anno. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno una durata di poco più di due mesi e mezzo e un costo di quasi 400mila euro.

L’ammodernamento e la digitalizzazione degli acquedotti, premiato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” oltre a una significativa riduzione delle perdite e a un minor spreco idrico porterà al risultato concreto di poter contare su una maggior disponibilità di acqua anche in caso di periodi di siccità. "I fondi europei del Pnrr - spiega Enrico Boerci, presidente e Ad di BrianzAcque - ci offrono un’opportunità straordinaria per rinnovare i vecchi acquedotti della Brianza e trasformarli in infrastrutture smart, moderne e resilienti a beneficio delle comunità e dei territori". A Cesano Maderno, i lavori di ammodernamento della rete di distribuzione idrica proseguiranno anche nel 2024. Oltre ai lavori di completamento della sostituzione reti lungo tutta via Friuli, partirà una nuova tranche di lavori che coinvolgerà via Boito, Pogliani, Vivaldi, Scarlatti, Donatello, Bramante e un tratto del centralissimo Corso Roma.