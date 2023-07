La resa dei conti "La nuova tratta D breve mette in discussione i soldi dell’Europa"

di Barbara Calderola

"Con la modifica del tracciato il finanziamento della Banca europea per gli investimenti potrebbe saltare e l’ecomostro verrebbe cancellato". Scambio di lettere fra la Brianza e Strasburgo su Pedemontana. A chiedere lumi alla cassaforte Ue, Eleonora Evi, deputata di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "Ho scritto – racconta l’onorevole – per sapere se a fronte di un cambiamento del progetto iniziale sostenuto parzialmente dalla stessa Bei con 544 milioni, quindi con soldi pubblici, la società concessionaria e la Regione potessero continuare a beneficiare dell’aiuto". E la "risposta non lascia dubbi: no". Il caso ruota attorno all’ultima tratta, la famosa D, che nella nuova versione del Pirellone osteggiata dal territorio con ogni mezzo è diventata “breve“ proprio per tagliare i costi, "quattro corsie che corrono parallele alla Tangenziale Est da Usmate ad Agrate, inizialmente destinate a terminare a Osio Sotto, nella Bergamasca", ricorda il Comitato Cittadini. "La Regione – aggiunge Evi – non può pensare di cambiare le carte in tavola senza dire nulla e di gestire allegramente fondi di tutti. La Banca conferma quanto immaginavamo: un progetto diverso potrebbe far saltare il prestito europeo. Dopo il cambio, infatti, l’istituto dovrà pronunciarsi di nuovo".

"La nuova “tratta D breve“ sarebbe l’ennesima ferita dall’impatto ambientale e viabilistico enorme in un territorio già fortemente segnato da qualità dell’aria pessima e cementificazione record", prosegue. Tutto sottoscritto dal Comitato che dopo lo scambio epistolare lancia un appello alle istituzioni: "Fermare la Pedemontana è ancora possibile: Amministrazioni e forze politiche possono bloccare un’opera che provocherà un disastro ecologico nel Vimercatese e condurrà a un ingente e insanabile indebitamento delle casse pubbliche. Il prestito ora in discussione ha resuscitato un progetto ormai moribondo, arenato da anni a Lentate sul Seveso a causa della sua evidente insostenibilità finanziaria e ambientale. Ma adesso non è più così sicuro".