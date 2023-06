La resa dei conti Budget da 18 milioni Il tesoro di Teodolinda per sistemare la città

di Martino Agostoni

Cambiano i conti di Monza. Con i soli voti di maggioranza il Comune ha approvato una maximanovra di metà anno, una variazione al bilancio 2023 di oltre 18 milioni di euro che rimette a posto le risorse avanzate l’anno scorso. Durante l’ultima seduta consiliare il vicesindaco con delega al Bilancio Egidio Longoni ha presentato le scelte fatte dalla giunta per ridistribuire l’avanzo milionario emerso dal bilancio consuntivo del 2022, soldi destinati a dare copertura a decine di interventi e opere pubbliche attesi da tempo, dalle manutenzioni nelle scuole, per le strade o il verde, al recupero dell’edilizia pubblica o progetti di abbattimento delle barriere architettoniche come l’Arengario, oltre anche all’accantonamento di oltre 4 milioni per coprire il debito emerso dopo la sentenza che ha condannato il Comune a un risarcimento verso l’impresa Sangalli rispetto al contenzioso aperto sul vecchio appalto dei rifiuti della città.

"Abbiamo scelto di dare priorità ai bisogni delle persone e di riservare un’attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione", ha detto Longoni. E il sindaco Paolo Pilotto ha sottolineato che "è stato fatto un supersforzo per far fronte alle difficoltà dell’anno scorso, un 2022 in cui il bilancio fatto all’inizio dell’anno aveva come previsione per le spese energetiche 6 milioni, quando poi a fine anno i costi reali delle utenze di riscaldamento ed elettricità sono stati superiori a 13 milioni. Questa variante è importante perché superiamo quell’annata difficile e dovremmo poter affrontare il 2023 con qualche alleggerimento per i conti della città". Il municipio ha diffuso un elenco degli interventi maggiori a cui sono destinati gli oltre 18 milioni di avanzo, a partire da 700.000 euro destinati ai servizi alla persona come i fondi per i bisogni dei minori seguiti dal Comune, per l’accoglienza e i disabili e gli anziani. Altri 800mila euro sono destinati agli alloggi pubblici e, a fronte di un patrimonio comunale di 1.450 alloggi circa, attualmente 170 appartamenti sono sfitti perché in attesa di recupero: saranno ristrutturati circa 40 alloggi con 500mila euro e gli altri 300mila verranno impiegati per le manutenzioni. Con 500mila si sistemeranno i giardini di dieci scuole entro l’inizio del prossimo anno scolastico, mentre con 480mila euro verrà ripavimentata piazza Cambiaghi. Altri 138mila euro serviranno per le fontane pubbliche. Proseguiranno i lavori per la messa in sicurezza di ponti e sottopassi con 190mila euro, mentre 500mila euro sono destinati ad altri interventi per la viabilità.

Dall’avanzo arriva anche il mezzo milione necessario a installare un ascensore all’Arengario che permetta l’accesso al palazzo medioevale anche ai disabili, mentre ci sono risorse anche per avviare una nuova edizione del bilancio partecipativo e i patti di cittadinanza, oltre a 86mila euro per nuovi orti in città. Tutti fondi approvati senza i consiglieri dei gruppi di centrodestra che hanno abbandonato l’aula prima dell’illustrazione del vicesindaco. Stefano Galli di Fratelli d’Italia ha spiegato questa scelta perché "è mancata la trasparenza verso la minoranza. Avevo chiesto di ricevere dei documenti aggiuntivi prima di discutere la variazione, ma mi sono stati negati con la motivazione che erano di sola competenza della Giunta".