La rapina dell’ex Macello Un senzatetto picchiato e derubato di tutto Due ragazzi arrestati

di Dario Crippa

Rapina all’ex macello, picchiato un barbone. E due banditi arrestati dopo un inseguimento. Martedì mattina una Volante, mentre sta transitando in via Buonarroti all’angolo con via Pellico, viene fermata da un cittadino italiano: è un clochard di 51 anni, in forte stato di agitazione e dolorante, con una mano si tiene il retro della testa. L’uomo indica ai poliziotti due giovani extracomunitari che si stanno allontanando e racconta di essere stato appena picchiato e rapinato. I poliziotti, immediatamente, intercettano i due soggetti, che alla vista della pattuglia si danno alla fuga. Subito viene allertata anche un’altra pattuglia e scatta l’inseguimento. Lungo via Pascoli e via Foscolo, al quartiere Cederna. A un certo punto i due si dividono percorrendo strade differenti e cambiando numerose volte senso di fuga, ma alla fine vengono comunque bloccati nonostante cerchino di divincolarsi con calci e pugni colpendo un agente (riporterà una contusione al ginocchio guaribile in 5 giorni).

Una volta assicurati all’interno delle auto di servizio, i due vengono portati nel luogo dove si trovava la vittima, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza: in pronto soccorso sarà dimessa con “traumi contusivi alla testa” guaribili in 5 giorni. La vittima, un italiano senza fissa dimora appunto, racconta di dormire all’ex macello di via Buonarroti, dove da tempo ha trovato riparo. Era qui che, durante le prime ore del mattino, avevano fatto irruzione i due nordafricani, dove con a calci e pugni gli avevano preso tutto quello che aveva: uno zaino con all’interno un portafogli e 30 euro in contanti e una cassa bluetooth. E quando aveva tentato di reagire, uno di loro, brandendo una bottiglia di vetro, l’aveva frantumata e usata come arma puntandola contro di lui per farlo smettere, mentre l’altro lo aveva colpito al capo con un oggetto contendente, forse un sasso.

La vittima, riconosciuti i suoi aggressori, ha aggiunto che uno dei due, insieme ad altri connazionali, una settimana prima si era già intrufolato all’interno dell’ex macello per sottargli una cassa bluetooth e per strappargli una catenina d’argento dal collo. Perquisiti e trovati con addosso il bottino, che è stato restituito alla vittima, i due giovani sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso: 19 anni e 21 anni, entrambi marocchini e con a carico diversi precedenti di polizia specifici (rapina, furto in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi e oggetti atti ad offendere) sono ora in carcere.