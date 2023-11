La raccolta poco differenziata. Secco, carta e legno smaltiti insieme

La rivoluzione della raccolta differenziata è costata cara a Monza. Ha pesato sulla sconfitta della precedente Giunta, ha cambiato le abitudini dei monzesi e, soprattutto, innescato tensioni e polemiche che anche l’attuale Amministrazione fatica a gestire. Hanno introdotto il sacco rosso con il microchip per il “secco residuo“, hanno rivisto la suddivisione dei rifiuti da gettare nella plastica, nella carta e nell’umido. Dicono che "più rifiuti si differenziano, più si recuperano materiali, meno si invia a smaltimento". Ma se poi i sacchi differenziati con i rifiuti di diverse categorie vengono buttati insieme dentro lo stesso camion compattatore, cosa si differenzia a fare? Per carità i numeri in città dicono che negli ultimi dieci anni la percentuale della raccolta differenziata è cresciuta dal 54% al 72,4%. E che mediamente, ogni monzese produce 404 chili di rifiuti all’anno contro i 411 del 2013. Ma dove finiscono? Per l’ennesima volta, ieri in pieno giorno, nella centralissima via Carlo Alberto, una squadra di operatori della Sangalli ha raccolto i sacchi all’esterno di case e negozi. Sacchi di diverso colore: alcuni rossi col microchip, altri grigi con all’interno plastica e carta, altri ancora con visibili tracce di umido. Tutti buttati dentro lo stesso camion compattatore. Comprese alcune cassette della frutta in legno. Senza fare alcuna differenza.

Marco Galvani