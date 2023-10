La promessa del Pirellone . La Lombarda Petroli sarà bonificata

Lombarda Petroli: anche le cisterne del lotto E (quelle che non erano inserite nel progetto di intervento con i fondi del Pnrr) verranno bonificate. Buone notizie per i villasantesi. Dalla Regione Lombardia l’annuncio che esiste un cronoprogramma degli interventi previsti sui lotti finanziati dal Pnrr e un impegno sui lotti rimanenti che ancora non risultano finanziati.

L’annuncio arriva direttamente dall’assessore all’Ambiente e al Clima Giorgio Maione, in risposta a un’interrogazione che ad agosto gli era stata inviata dai consiglieri dem Gigi Ponti e Simone Negri. Un’interrogazione proprio sullo stato dell’arte dell’ex area Lombarda Petroli al centro di una delicatissima vicenda che vede ai banchi la curatela e il comune di Villasanta. Tra i problemi da affrontare quello della bonifica delle cisterne: nei progetti di intervento con i fondi del Pnrr quello non era previsto. "Se la curatela non dovesse intervenire con proprie risorse - si legge nella risposta inviata dall’assessore ai due consiglieri regionali del Pd - Regione Lombardia valuterà se e in che termini il lotto ’E’ potrà essere oggetto di altra forma di finanziamento regionale al fine di effettuare la caratterizzazione e, in presenza di accertato superamento dei limiti normativi di contaminazione, la successiva progettazione e realizzazione della bonifica, nel rispetto dei criteri per la definizione delle priorità di intervento regionali stabiliti dal Programma Regionale di Bonifica 2022. Si precisa che il Piano di caratterizzazione che ha trasmesso la curatela, risalente al 2010, dovrà, infatti, essere necessariamente attualizzato. Allo stato attuale, non essendo certo il grado di compromissione delle matrici ambientali, per Regione Lombardia non è possibile effettuare una stima dei costi di bonifica di tale lotto". Inoltre l’assessore ha annunciato il cronoprogramma degli interventi: dopo l’iter burocratico i lavori dovrebbero partire nell’agosto 2024 con il recupero del 25% dei suoli entro il 31 dicembre del prossimo anno e del 50% entro il 30 settembre 2025. "Una risposta che accogliamo con favore - commentano i due consigliere dem -. Sarà nostra cura monitorare costantemente l’attuazione del cronoprogramma e il rispetto degli impegni comunicati.

A più di 13 anni da quel terribile disastro, si tratta di una operazione davvero importante per il risanamento urbano della zona che, come indicato nel decreto ministeriale del MITE, deve essere raggiunto entro il primo trimestre del 2026".