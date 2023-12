La promessa: "Così non va. Pattuglieremo ancora di più"

"Interverremo sui sottopassi di corso Milano con un rafforzamento dei pattugliamenti e dei presidi delle Forze dell’ordine, in sinergia con la polizia di Stato e i carabinieri - dichiara l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia - Inoltre contiamo sulla presenza di militari a fare vigilanza in stazione, come voluto dall’operazione “Strade sicure” dal ministero della Difesa, che pure continueranno a dare il loro importante contributo".

Da qui la spiegazione sulla strategia di intervento dell’Amministrazione: "C’è un’omogeneità di indirizzo da parte della Giunta sulla scelta di chiudere i sottopassi. Attualmente in questi punti, così come in tutta l’area della stazione e di Corso Milano ci sono criticità fortemente da correggere". La chiusura dei sottopassi di corso Milano risale al maggio 2021, quando la giunta Allevi decise di ottemperare all’indicazione della Prefettura di intervenire per una messa in sicurezza delle due aree di transito pedonale, oggetto di continue segnalazioni di pericolosità, legata soprattutto a spaccio e consumo di droga, e di degrado. Il 4 maggio 2021 la prefetta Patrizia Palmisani, in un tavolo col Comune, si era espressa dicendosi "convinta che la sicurezza e il decoro di una città siano due facce della stessa medaglia. Se una diminuisce, diventa più difficile garantire l’altra. Le Istituzioni, allora, devono fare gioco di squadra, ciascuna lavorando sui fronti di propria competenza, nell’interesse della collettività". Da allora i sottopassi sono chiusi ma è persistito lo stato di criticità, dovuto soprattutto all’abbandono di rifiuti e ai bivacchi sulle scalinate, rimaste fruibili all’esterno dei cancelli chiusi. Fondamentale il lavoro dei “Vigili di Quartiere”.

Moccia è sicuro: "Quando mi sono posto come obiettivo l’istituzione del servizio dei “Vigili di Quartiere”(il termine fa volutamente richiamo allo ‘spirito’ che deve animare chi si occupa della ‘cosa’ comune) avevo fiducia nella prospettiva che si costituisse un ‘gruppo operativo’ di persone fortemente motivate. La realtà ha... superato la speranza".

A.S.

Da.Cr.