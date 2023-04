La primavera spalanca le porte Trentatré assaggi d’arte e bellezza

Lunedì partiranno le iscrizioni e, dopo il successo dell’edizione autunnale numero 20, chiusa con 64mila visitatori e 180 beni aperti al pubblico, è facile prevedere il tutto esaurito nel giro di pochi giorni.

L’edizione primaverile di “Ville aperte in Brianza“, un assaggio di ciò che accadrà a settembre, occuperà due fine settimana dal 29 aprile al 7 maggio. In questa occasione apriranno 33 ville storiche in 28 Comuni sparsi nelle 5 Province lombarde di Monza e Brianza, Lecco, Como, Città Metropolitana di Milano e Varese, con la novità di Villa Gianetti a Saronno.

L’immagine di copertina di questa nuova edizione è quella di Palazzo Rasini a Cavenago di Brianza. "Uno dei piccoli grandi gioielli che troviamo a due passi da casa e che meritano di essere valorizzati e visitati", sottolinea Erminia Zoppè, direttrice del settore risorse e servizi ai Comuni. Costruito a partire dal XVI secolo, con alcune modifiche apportate nei secoli successivi, conserva importanti cicli di affreschi e stucchi, realizzati dal XVI al XVIII secolo da celebri pittori attivi a Milano, tra cui Mattia Bortoloni, Carlo Antonio Procaccini, Giovanni Stefano Montalto, Giovanni Paolo Cavagna.

Non mancherà l’appuntamento da tutto esaurito con le visite in Villa Reale, con la doppia proposta, classica e contemporanea. Quest’anno sono previsti anche il tour in trenino elettrico per scoprire le ville di delizie all’interno del Parco di Monza, dal Mirabello - che ospitò il cenacolo letterario del cardinale Angelo Maria Durini - al Mirabellino, oltre alla visita del Teatrino di Corte fresco di restauri.

Tappe da non perdere Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, Palazzo Rezzonico a Barlassina, Villa Zari a Bovisio Masciago. Non mancherà anche in questa edizione il Palazzo Arese Borromeo a Cesano, mentre quest’anno oltre alla visita di Villa Cusani Traversi a Desio saranno proposti altri due itinerari: uno nel parco e l’altro alla scoperta della città di Desio. Concludono l’offerta brianzola Villa Antona Traversi a Meda e Villa Taverna a Triuggio.

A pochi chilometri, nella Brianza lecchese, altri tesori da scoprire fra Bosisio Parini e Calco, Casatenovo, Merate, Missaglia, per arrivare a Villa Monastero a Varenna. Non mancano i tesori della Brianza comasca, da Villa Majnoni d’Intignano a Cernobbio fino a Villa Cagnola a Inverigo, per raggiungere infine la città metropolitana di Milano da Lainate (Villa Borromeo Visconti Litta) a Trezzo sull’Adda (Casa Bassi), fino a Saronno (Varese).

L’edizione, sponsorizzata dalle aziende di casa BrianzAcque e Bea, sarà inaugurata sabato 29 aprile dal concerto gratuito nel cortile interno di Palazzo Rasini a cura della Filarmonica Paganelli ’79. Disponibilità fino a esaurimento posti (prenotazioni online sul sito www.villeaperte.info). La formula è sempre la stessa: si entra prenotando la visita guidata al prezzo calmierato di 5 euro a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. Oltre al sito, da lunedì sarà attiva una linea telefonica al numero 039 9752251. Novità, informazioni, curiosità e aggiornamenti in tempo reale sui canali social di facebook, Instagram e Twitter dedicati all’evento.

Monica Guzzi