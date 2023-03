La polizia nella scuola vandalizzata "Siete voi l’antidoto agli incivili"

Zainetti e cappellini ai bambini della scuola Omero “testimoni di legalità”. Dopo le due intrusioni vandaliche che negli scorsi giorni hanno danneggiato il materiale didattico degli alunni della scuola primaria “Omero” (che avevano scritto una lettera aperta che aveva commosso tutti) il questore Marco Odorisio aveva deciso di recarsi all’istituto scolastico, già premiato per il suo impegno, per ribadire ai bambini: "Siete voi l’antidoto con il vostro senso civico e spirito critico". E ieri, dopo un nuovo atto vandalico subito, alcuni agenti sono tornati per donare ai bambini zainetti e cappellini della Polizia.

Da. Cr.