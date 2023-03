La polizia locale rinforzata Otto agenti e un ufficiale

La polizia locale fa i conti e sceglie di crescere. Se la città da vent’anni è andata aumentando i suoi abitanti, la consistenza del corpo dei vigili non si è rafforzata di pari passo. Un trend che ora il Comune ha deciso di invertire potenziando il comando di polizia locale. Obiettivo, arrivare nel giro di un paio d’anni ad avere in servizio una quarantina di agenti, una decina in più rispetto a oggi, ossia uno ogni 1.200 abitanti.

Per questo l’Amministrazione ha appena dato il via libera all’aumento dell’organico con l’inserimento di ulteriori 8 agenti e 1 nuovo ufficiale. "Negli anni - spiega la sindaca Laura Borella - a Lissone si è verificato un incremento demografico a cui non è corrisposto un necessario adeguamento dell’organico, che anzi ha subito l’inevitabile processo di invecchiamento". "Vogliamo dare una risposta alle richieste dei cittadini, sia su questioni di viabilità che di sicurezza - prosegue -, per garantire un efficace e capillare presidio del territorio. Serviranno due anni e sarà ampliato l’orario di servizio, aumentando la presenza di pattuglie di pronto intervento e appiedate con funzioni di prossimità". Il potenziamento non riguarderà anche le ore di attività sul campo.

Attualmente il comando di via Gramsci può contare su 28 uomini: il piano prevede di arrivare a 37 e di estendere il servizio dalle 6.30 alle 20.30, dal lunedì alla domenica, ossia 2 ore in più rispetto a oggi, prolungandolo poi fino alle 24 per circa 100 giorni l’anno. In programma inoltre investimenti per acquistare bodycam, spray urticanti e bastoni distanziatori. Fabio Luongo