La pittura per andare “Oltre le apparenze“

Le visioni e le apparizioni, declinate al femminile, di due pittori contemporanei. Dipinti che interpretano e additano i moti dell’animo, per spingersi oltre il visibile, oltre la facciata esteriore, al di là degli stereotipi e dei pregiudizi di genere. È quanto proporrà la mostra “Oltre l’apparenza“, allestita negli spazi della galleria d’arte ArcGallery di via Spalto Piodo (oggi alle 17 l’inaugurazione). In esposizione ci saranno le opere della pittrice Nadia Anna Crosignani (nella foto) e del pittore di origini palermitane Simone Geraci: entrambi gli artisti si muovono tra figurativo e astrazione e ambedue hanno fatto della donna, del soggetto femminile il fulcro della loro ricerca espressiva.

Nei volti e nei corpi femminili che ritraggono non cercano una somiglianza col reale, bensì la passionalità, la sensibilità, il carattere, spingendosi fino alla parte più intima dell’anima. Crosignani mescola serenità, inquietudine e malinconia, mentre Geraci raffigura donne fluttuanti fuori dal tempo, sognanti, sospese in uno spazio indefinito, eppure vive e carnali. Visite fino al 30 aprile il giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.