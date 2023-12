La Pila d’oro di Lazzate. Dal parroco generoso alle ragazze del volley. Ecco gli “eroi“ di casa

La Pila d’oro 2023, massima benemerenza civica del Comune di Lazzate, è stata assegnata al parroco don Giancarlo Moscatelli. Il premio è stato istituito nel 1999 in occasione del bicentenario dell’invenzione della pila elettrica ad opera di Alessandro Volta, concittadino illustre di Lazzate. Ogni due anni viene premiato un cittadino riconosciuto meritevole per la sua attività e il suo impegno. Quest’anno la scelta è caduta sull’attuale parroco, che dal 2015 guida la Parrocchia San Lorenzo di Lazzate e dal 2019 anche la Parrocchia San Siro di Misinto. "Ha saputo unire il paese, coltivando rapporti con tutte le istituzioni, le categorie e soprattutto le persone. Ha dimostrato nei fatti, con la sua azione e il suo lavoro quotidiano, quanto sia preziosa la parola collaborazione nel supremo interesse della comunità lazzatese", le motivazioni del premio.

Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati a diverse categorie: per il Commercio il premio è andato a Giuseppe Palermo, titolare della macelleria Aldaro Carni, con 41 anni di attività in paese. Per le Attività produttive è stata premiata l’azienda F.lli Consonni di Mario e Bruno, che dal 1946 produce orologi a pendolo e mobili in stile che esporta in tutto il mondo. Per lo Sport, l’associazione Lazzate Volley, attiva dal 2001, che conta oggi 200 atlete e che nel 2022 ha conquistato la serie B2; a ritirare il premio la presidente Anna Cecconi. Per la Cultura è stata premiata Gigliola Rossi, per 37 anni vice preside nell’Istituto comprensivo Alessandro Volta di Lazzate. Per la categoria Sociale è stata premiata la cooperativa sociale Il Seme attiva da 33 anni. Una menzione speciale è stata dedicata al volontario Paolo Pasian per il generoso impegno che lo ha accompagnato per tutta la vita in numerose iniziative del paese e nelle associazioni. La cerimonia di premiazione è stata arricchita dagli intermezzi musicali proposti dai giovani musicisti guidati dal professor Giuseppe Talamo. "La consegna della Pila d’oro è un momento di grande emozione – le parole del sindaco Andrea Monti –, un appuntamento di grande rilevanza per tributare il nostro doveroso e sentito grazie a persone speciali che hanno contribuito a rendere unica la nostra comunità".