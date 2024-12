La piazza laboratorio della città. Il giardino affidato agli studenti diventa uno spazio di impegno

Una piazza che diventa laboratorio di studio, impegno e partecipazione. Piazza Gio.I.A., con i suoi alberi e il suo verde, è stata ufficialmente affidata infatti dall’Amministrazione comunale agli studenti delle classi prime della scuola secondaria dell’Istituto Giovanni XXIII. Da oggi, lo spazio della piazza diventerà un laboratorio vivo di studio, impegno e partecipazione. Questi valori sono stati al centro della cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi nel nuovo cuore pulsante della città. Durante l’evento, il sindaco Fabrizio Pagani ha consegnato agli studenti novesi un simbolico “certificato di adozione“, assegnando loro la responsabilità di alcune specifiche specie botaniche della piazza.

La cerimonia è parte di un ampio percorso multidisciplinare dal titolo “Il respiro della città“, progettato dal team dei docenti delle classi prime della scuola secondaria Giovanni XXIII, che pone la piazza al centro di un percorso didattico e partecipativo. Gli alberi della piazza d’ora in poi saranno messi sotto i riflettori: saranno oggetto di un percorso di osservazione dal punto di vista scientifico e paesaggistico, ma anche di riflessione sociale, poetica e molto altro ancora. I ragazzi della classe 1A si sono impegnati a prendersi cura dei Prunus Avium, quelli della 1B dei Cedri del Libano, la 1C degli esemplari di Cedro Atlantico, mentre quelli della 1D di Cedro dell’Himalaya. Gli studenti avranno il compito di monitorare lo stato di salute delle piante e di valutarlo attraverso griglie di osservazione. Le piante saranno il punto di ritrovo e partenza di alcune attività di educazione fisica, ma saranno anche lo spunto di riflessione e occasione di responsabilizzazione.

Qui, inoltre, saranno proposte attività ed eventi proprio per i più giovani. "Oggi per noi è una giornata importante. Da oggi vi affidiamo una parte della nostra città a cui teniamo molto - ha precisato il sindaco -. Siamo certi che saprete fare del vostro meglio conservandone la bellezza e trasformandolo in spazio di relazioni vive". Ma non è finita qui. “Il respiro della città“ sarà anche il titolo di un concorso artistico promosso dall’Associazione Amici dell’arte che coinvolgerà i giovani novesi.