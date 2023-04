La pattuglia dei candidati In fila 34 “comandanti“ E in arrivo nuovi rinforzi

di Alessandro Crisafulli

Sono 34 le candidature arrivate per la partecipazione al bando pubblico per il ruolo di comandante della polizia locale di Desio. Proprio ieri è scaduto il termine ed è stato fatto il conteggio delle buste recapitate in municipio. "Sono tante domande e ne sono contento – sottolinea il vicesindaco e assessore alla sicurezza Andrea Villa –, vuol dire che il posto di comandante a Desio è ambito, a differenza di quanto qualcuno ha detto di recente. Adesso si procederà con tutto l’iter ed entro un paio di mesi dovremmo avere il nuovo comandante". Dopo la breve parentesi dell’ormai ex comandante Giovanni Dongiovanni, che ha deciso di spostarsi a Seregno, il Comune di Desio si è messo alla ricerca di un nuovo ufficiale per il comando della polizia locale. Non senza polemiche, visto che il centrosinistra ha fortemente caldeggiato una soluzione interna, con la promozione di uno degli ufficiali già in servizio, mentre l’Amministrazione ha optato per un nuovo ingresso esterno. "Siamo in una fase di rinnovamento – aveva anticipato lo stesso Villa, all’apertura del bando – che porterà la nostra polizia locale a rafforzarsi grazie all’innesto di nuove figure e al consolidamento delle esperienze di chi ha fatto la storia di questo comando". Oltre al comandante, infatti, nell’ambito del Piano del personale appena approvato con il bilancio, è stato dato il semaforo verde a tre nuove assunzioni: due quest’anno e una nel 2024.

Non solo: grazie a un contributo regionale sarà ristrutturata la caserma di via Partigiani d’Italia, che necessita di una serie di interventi utili a mettere gli agenti nella condizione di organizzare in modo più efficace il lavoro di ufficio. Serviranno anche a risolvere una serie di criticità che presenta l’immobile, la cui manutenzione negli anni è stata gravemente insufficiente. L’obiettivo è di mettere tutto l’edificio a disposizione del comando, in modo tale da sfruttare totalmente gli spazi. Una operatività interna che sarà sempre più abbinata a quella esterna, sulle strade e nei luoghi dove i cittadini chiedono con forza maggiore presenza e più sicurezza a 360 gradi. In questa direzione, sono in corso incontri con i vari gruppi di Controllo di vicinato, e i residenti, nei vari quartieri, per ascoltare problemi ed esigenze.