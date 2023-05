La patata alla valenciana Il richiamo dell’eccellenza

"Più europei grazie alle eccellenze della nostra agricoltura". Vimercate strega la delegazione spagnola di Bétera (nella foto la sindaca Elia Verdevío Escribá con il collega Francesco Vereda) con la Patata di Oreno. Gli ospiti sono arrivati ieri in città per una tre giorni dedicata all’integrazione grazie a “GastroEu4“, il piano di cooperazione culturale, finanziato da Bruxelles, che valorizza le prelibatezze del territorio e ha per protagonisti istituzioni, associazioni e studenti. A marzo, il Comune aveva portato in trasferta nel centro della Comunità Valenciana 20 allievi dell’Enaip, il professionale della Regione con sede in città che sforna cuochi amati dagli chef stellati. Ora i partner rendono la visita. Questa mattina l’evento clou, il cooking show del famoso tubero di casa a cura di Paolo Fumagalli, nel pomeriggio ci sarà l’incontro con i produttori della frazione e poi quello con il Circolo culturale orenese che organizza la Sagra della Patata.

"Aprire la città a realtà europee è un obiettivo strategico sul quale continueremo a lavorare", dice la vicesindaca Mariasole Mascia. La parola d’ordine è "scambio" sotto tutti i punti d vista. Per questo in agenda c’è il focus sul patrimonio artistico, dal Museo del territorio al Casino di caccia Borromeo. Fra gli obiettivi, conclude Mascia, "lo sviluppo dei territori coinvolti".

Barbara Calderola