La Monza-Resegone si prepara alla scalata

di Martino Agostoni

Tutto pronto per un’altra Monza-Resegone, la leggendaria corsa notturna attraverso la Brianza arrivata a 99 anni d’età. Perché la prima competizione che ha portato un gruppo di monzesi a creare una corsa con l’idea di legare simbolicamente la città alla sua montagna, di andare quindi dai portici dell’Arengario fino ai 1.172 metri della Capanna Monza sotto il Resegone, risale al 1924. La gara ha vissuto alterne vicende, da quelle della guerra fino alle ultime del Covid, anche i partecipanti sono un po’ cambiati, dai primi montanari un po’ avventurieri ai nuovi atleti preparati apposta per la maratona con 1.000 metri di dislivello, ma come ha ricordato Enrico Dell’Orto, presidente della Società alpinisti monzesi, presentando la 61esima edizione "la passione è sempre la stessa, e anche il tracciato è quello della prima edizione. Ma quest’anno – anticipa Dell’Orto – ci stiamo già preparando per la Monza-Resegone del 2024, quella dei 100 anni dalla nascita, e in quell’occasione ci saranno sorprese importanti". Ovviamente non vengono fatte anticipazioni per non rovinare la sorpresa, ma nel frattempo tutta la macchina organizzativa della Società alpinisti monzesi insieme al Comune, Monza Marathon Team e Federazione Italiana di Atletica Leggera, è concentrata sulla corsa di quest’anno con partenza fissata per sabato 17 giugno. Al via, alle 21 dai portici dell’Arengario, ci saranno oltre 130 terne di corridori, di cui una cinquantina miste di uomini e donne, per un totale di circa 400 atleti partecipanti che percorreranno i 42 chilometri e i 1.000 metri di dislivello che separano il cuore di Monza a 162 metri di quota sul livello del mare dalla Capanna Alpinisti Monzesi sul monte Resegone a 1.172 metri d’altezza.

L’appuntamento più imminente è quello di domani quando sarà pubblicato l’ordine di partenza delle squadre, poi sabato 17 giugno il villaggio della partenza all’Arengario inizierà ad animarsi nel pomeriggio in attesa del ritrovo degli atleti fissato per le 19 con la partenza ufficiale della prima terna alle 21, poi l’ordine d’arrivo sarà comunicato il giorno dopo alle 18 e la classifica ufficiale verrà rilasciata martedì 20 giugno. Venerdì 23 giugno ci sarà quindi la cerimonia di premiazione dei vincitori.