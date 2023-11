La metronvia parte in salita. Non si trovano operai né mezzi

Ci sono due motivazioni dietro il “cantiere lumaca” di Metrotranvia a Desio, che tanti interrogativi, ma anche qualche polemica, aveva suscitato nelle scorse settimane tra amministrazione comunale, cittadini e attività direttamente interessate. "Difficoltà nel reclutare manodopera e mezzi da parte dell’azienda appaltatrice e l’ascolto di tante esigenze e criticità sollevate da privati, commercianti e imprenditori che gravitano lungo il percorso". Il sindaco Simone Gargiulo le ha scoperte durante l’incontro svoltosi in Comune con i vertici di Città Metropolitana e CMC, per fare il punto delle cantierizzazioni della futura Metrotranvia.

Un vertice richiesto proprio dal primo cittadino, di fronte a transennamenti e delimitazioni effettuate lungo via Milano che però sono state presto abbandonate dagli operai. "Ci è stato riferito di due generi di problematiche che hanno rallentato i lavori – racconta Gargiulo, che sta seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione, visto che riguarda un asse molto importante del territorio –. Da un lato l’azienda sta facendo fatica a reperire lavoratori e mezzi, visto tutti i cantieri che sono stati aperti in contemporanea nei vari comuni interessati dalla linea. Dall’altra parte, tanti cittadini e titolari di attività si sono fatti avanti per far presente delle criticità, delle necessità particolari, delle richieste di piccole modifiche e interventi, magari per marciapiedi, larghezze e quant’altro. La cosa positiva è che Città Metropolitana e CMC si sono dimostrati molto attenti nell’ascolto, la maggior parte delle richieste saranno soddisfatte, laddove possibile. Ma questo ha creato disagi e ritardi, in qualche modo fisiologici". Quindi, lungo via Milano, tutto ancora fermo, o quasi, in attesa che operai e ruspe possano tornare a farsi vedere e procedere con i complessi lavori. "Non abbiamo nuove tempistiche aggiornate e precise ma le abbiamo richieste – prosegue il sindaco – così come abbiamo chiesto che il cronoprogramma e il procedere dei lavori sia sempre aggiornato sul sito di Città Metropolitana, in modo che tutti possano consultarlo. Insomma, ci sono delle criticità ma c’è anche una attenzione e una disponibilità dei nostri interlocutori: abbiamo chiesto di poterci incontrare con cadenza costante". All’incontro hanno partecipato anche polizia locale e responsabili dell’ufficio tecnico.

Trentotto mesi suddivisi in microfasi che verranno attivate di volta in volta su tutta la tratta, 7 fermate, 24 cantieri, un deposito sul confine con Seregno, un cofinanziamento comunale dell’opera di circa 3,7 milioni. Sono questi i numeri con cui Desio contribuisce alla realizzazione della Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, il grande intervento a cura di Milano Città Metropolitana, che porterà a consegnare al territorio un’importante opera per la mobilità nell’area metropolitana, che coinvolgerà alcune delle principali arterie della città: via Milano, via Mazzini e corso Europa.