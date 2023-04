La maledizione del re Colpito da un pugno all’ingresso del Duomo

Rodoaldo ormai ha paura a varcare quella soglia, quella della grande chiesa fatta costruire dalla nonna, la regina Teodolinda. Perché ogni volta un pugno, uno schiaffo o un semplice colpo lo raggiunge alla gola, come se un braccio uscisse dalle tenebre e lo prendesse per il collo: "Tu qui non puoi passare!".

Rodoaldo è re, ma pensa e ripensa a uno spaventoso sogno che ha fatto, una visione in cui San Giovanni Battista, a cui la basilica era dedicata, gli intimava, terribile nella sua ira: "Non potrai mai entrare nel mio tempio, te lo proibisco". Soltanto una leggenda, riferita però come vera nella sua Historia Longobardorum da un cronista di tanto tempo fa, Paul Warnefried, un monaco cristiano meglio conosciuto col nome di Paolo Diacono.

Una storia - precisa Paolo Diacono - sentita da testimoni in carne e ossa che avrebbero assistito alla scena del sovrano respinto a pugni al suo ingresso nella basilica. Tutto era nato quando un re longobardo, Rodoaldo, era succeduto (malamente) al glorioso padre Rotari, la cui tomba è ancora conservata nella navata sinistra del Duomo di Monza. Grande guerriero e fine legislatore, Rotari era stato molto amato dai suoi sudditi. Alla sua morte, nel 652, sale al trono il giovanissimo Rodoaldo. E il peso della memoria ingombrante del padre lo schiaccia. Rodoaldo non è decisamente della stessa pasta: violento, debosciato, roso da un’invidia che si trasforma in odio nei confronti della figura paterna. Nasce proprio da qui la maledizione del Duomo di Monza. Quando infatti Rodoaldo si macchia di un terribile sacrilegio e va a scoperchiare la sepoltura di Rotari per rubare i gioielli del suo ricco corredo, San Giovanni gli appare in sogno e gli intima: "Come hai potuto mettere le mani sul corpo di quest’uomo? Dal momento che sei stato così presuntuoso da fare quello che hai fatto, non riuscirai più a entrare nella mia chiesa". Rodoaldo non ha pace e, dopo questa maledizione, va decisamente fuori di testa. Regnerà appena sei mesi, senza fare nulla di buono. Secondo alcune fonti morì assassinato da un sicario del partito cattolico, che pose sul trono al suo posto Ariperto, nipote della regina Teodolinda. Secondo altre fonti, morì invece in seguito alla sua ennesima azione sciagurata: violentò la moglie di un longobardo e quest’ultimo per vendicarsi lo uccise.