La lezione dei bambini Magliette e striscione "Usate le mani solo per applaudire"

di Alessandro Crisafulli

“Qui non c’è posto per la violenza“. Non è solo la scritta su una maglietta. Indossata domenica, durante le finali Csi, dai baby calciatori del Lions San Carlo Muggiò, la società di cui fa parte il genitore 47enne denunciato per lesioni personali gravissime e rissa dai carabinieri per l’aggressione, costata un rene al dirigente della Polis SGP di Seregno. Il no alla violenza è lo “schema di gioco“ di calciatori e società. Sullo sfondo, in campo, un grande striscione, tenuto dai bambini, con le parole “Le mani usale solo per applaudire“. E intanto il Csi dopo “il fatto di Seregno“ si è mobilitato a livello provinciale per incontrare online tutti i responsabili delle squadre, chiedendo di lavorare insieme per un’inversione di rotta (non è infatti l’unico caso di degenerazione simile, anche sui campetti oratoriali). Un primo passo lo avevano già fatto le due società coinvolte, Lions Muggiò e Polis SGP di Seregno. Dopo l’incontro di sabato hanno messo nero su bianco un comunicato congiunto, per cercare di stemperare le tensioni e guardare avanti. "A seguito dei fatti verificatisi domenica 18 giugno presso il campo dell’oratorio Sant’Ambrogio di Seregno, le società sportive interessate hanno ritenuto opportuno organizzare un incontro con alcuni dei membri dei consigli direttivi e gli assistenti ecclesiastici – scrivono –. Dall’incontro è emersa la volontà di esprimere anzitutto solidarietà e vicinanza nei confronti di chi è rimasto ferito e di ribadire lo spirito di rispetto e di collaborazione che ha sempre caratterizzate il rapporto tra le due società. Tutti i presenti si sono trovati concordi sulla condanna senza appello di ogni forma di violenza legata allo sport. L’incontro è servito inoltre per un confronto, in vista della prossima stagione sportiva, sulle iniziative da adottare per una maggiore sensibilizzazione al tifo responsabile".

E anche il Comune di Seregno, attraverso il sindaco Alberto Rossi, molto attento alle tematiche relative allo sport e all’educazione, sta progettando un intervento formativo per la prossima stagione sportiva, a partire da settembre. Perché quella contro la violenza e gli abusi nello sport è una partita da vincere insieme.