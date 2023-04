La lezione degli studenti Compagni di classe "Quei giovani come noi ci hanno dato la libertà"

di Cristina Bertolini

Raffaele Criscitiello, Alfredo Ratti e Vittorio Michelini sono i partigiani a cui è dedicata la lapide sul muro della Villa Reale, in via Boccaccio, appena fuori dal liceo artistico Nanni Valentini. A 22 anni furono torturati e uccisi il 25 gennaio 1945, alle 17, proprio in via Boccaccio 1, macchiando di sangue la neve appena caduta. Così li ha ricordati ieri Federico Chiella, studente del terzo anno del Nanni Valentini, intervenuto con una sua riflessione alle celebrazioni del 25 Aprile. "Ci penso ogni giorno, mentre vengo a scuola, perché quei ragazzi erano appena più grandi di noi. Grazie a loro noi viviamo in un paese libero", ha detto Federico in un intervento carico di emozione. Perché la scuola e tutta la Villa Reale erano la sede della Guardia nazionale fascista. Nei corridoi riecheggiano gli ordini secchi, le grida dei partigiani picchiati e torturati prima di esecuzioni sommarie.

"Quei tre ragazzi ricordati nella lapide – commenta la professoressa Laura Riva – è come se fossero nostri studenti. Ce li ricorda ogni anno Franco Rosso, ex partigiano, ultimo testimone del colpo per prelevare le armi alla Caserma di via Volturno". Insieme a Federico, il sindaco Paolo Pilotto ha invitato a portare le testimonianze del mondo della scuola anche i ragazzi del liceo artistico Preziosine e due ragazzi del gruppo teatro del Valentini che hanno dato voce ai ragazzi che hanno sacrificato la loro vita per la libertà.