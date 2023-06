La guerra della schiscetta Vietata dall’istituto ma i genitori al Tar avevano ottenuto l’ok

di Barbara Apicella

Il pranzo scolastico diventa (ancora) indigesto per alcuni genitori degli alunni che frequentano le scuole villasantesi.

Da settembre mensa vietata per chi deciderà di optare per la schiscetta: ai tavoli del refettorio siederanno solo i bambini dei genitori che opteranno per il servizio mensa. Tutto questo a pochi mesi dalla sentenza del Tar. Il Tribunale amministrativo regionale un anno fa aveva dato ragione ai genitori che chiedevano, come previsto dal regolamento della scuola, di poter optare anche per il pranzo portato da casa. Il 3 ottobre 2022 i genitori, riuniti nel gruppo Tempo Mensa 2.0, avevano visto accolta la loro richiesta avanzata nei confronti della dirigenza scolastica delle scuole Villa, Oggioni e Fermi di far pranzare al sacco i loro figli in refettorio insieme ai compagni. Il pranzo al sacco era stato vietato quando erano rientrate le restrizioni dell’emergenza sanitaria e da qui la decisione di un gruppo di mamme e di papà di rivolgersi alla giustizia. Adesso il problema si ripresenta.

Sul sito del Comune di Villasanta viene annunciata l’apertura delle iscrizioni al servizio mensa per il prossimo anno scolastico. Un annuncio nel quale si precisa che "a decorrere dall’1 settembre 2023 l’accesso ai refettori scolastici sarà consentito esclusivamente agli utenti iscritti al servizio di ristorazione scolastica comunale, per evidenti ragioni igienico-sanitarie e assicurative. Per le stesse ragioni non sarà possibile introdurre e consumare nei refettori scolastici pastialimenti non prodotti dal gestore del servizio". In altri termini niente accesso e pranzo in mensa per chi si porterà il pasto da casa. Una decisione che non piace ai genitori che avevano deciso – per motivi diversi – di non optare per il servizio di ristorazione scolastica, ma avevano scelto di garantire comunque al figlio il pranzo a scuola insieme ai compagni, portandoselo da casa. "Non approviamo questa decisione - spiegano dal gruppo Tempo Mensa 2.0 -. Come ha sentenziato il Tar la gestione dei refettori spetta alla scuola e non a chi ha vinto la gara per la gestione del servizio mensa".

I genitori sono quindi sul piede di guerra e chiedono alla dirigenza scolastica di intervenire permettendo a tutti gli alunni di pranzare insieme, logicamente come avvenuto fino ad oggi nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. "Chiediamo che venga assicurato quello che dall’ottobre 2022 è avvenuto nelle scuole villasantesi - proseguono -. Che è quello che ha previsto il Tar. Il Tribunale amministrativo regionale ha sentenziato che la gestione dei refettori spetta alla scuola: è la scuola che deve decidere e permettere che nei locali della mensa possano mangiare sia i bambini che si portano il pasto da casa, sia quelli che usufruiscono della ristorazione scolastica". Il gruppo Tempo Mensa 2.0 ha inviato un’email ufficiale, chiedendo chiarimenti in merito alla vicenda e la certezza di proseguire il servizio di autorefezione in mensa anche il prossimo anno scolastico. Dal Comune precisano che l’amministrazione è estranea alla vicenda essendoci un regolamento scolastico che prevede l’autorefezione.

Abbiamo contattato via email la scuola per avere chiarimenti in merito a questa vicenda, ma al momento di andare in stampa non avevamo ancora ricevuto risposta.