La guerra agli espropri Primo round davanti al Tar

"Nessuna decisione nel merito, la sentenza arriverà, probabilmente, fra due mesi. È stata un’udienza interlocutoria".

Francesco Montorio, sindaco di Lesmo, esce dall’aula del Tar e registra subito un messaggio: l’attesa per capire chi vincerà il primo round fra il Comune e Pedemontana era alta e lui ha voluto informare subito i fedelissimi.

Con lui, la vice Laura Barettini e l’assessore Andrea Forlini.

Dentro, c’erano gli avvocati dell’autostrada e quello dell’amministrazione, Davide Granara, che chiede ai giudici di valutare "la pubblica utilità degli espropri".

Un modo se non per bloccare l’opera, "sarebbe presuntuoso da parte nostra", dice il primo cittadino, almeno per metterle i bastoni fra le ruote. "Andiamo avanti, abbiamo maturato questa decisione dopo tanti approfondimenti - ricorda Montorio - vogliamo solo tutelare il territorio e la gente".

Lesmo ha fatto da sola dopo le defezioni degli altri Comuni della fronda, in primis Vimercate e Arcore, contrari "alla colata di cemento", ma non convinti, come i promotori, dell’esito della causa al Tribunale amministrativo regionale.

L’iniziativa "ha portato a un confronto con la concessionaria - ancora il sindaco -, a Pedemontana abbiamo chiesto di ridurre le corsie e di interrarle.

Siamo in attesa di risposta". Bar.Cal.