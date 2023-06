La grande festa del Veliero "I nostri primi vent’anni"

di Cristina Bertolini

MONZA

Grande festa oggi per l’Associazione “Il Veliero onlus”, al suo ventesimo compleanno. Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni con uno speciale annullo postale attraverso un servizio temporaneo attivo oggi dalle 11 alle 17 durante la festa al Parco della Boscherona a Monza. Il timbro figurato riproduce il logo dell’associazione, fondata nel 2003 con l’intento di promuovere laboratori teatrali e una compagnia itinerante composta da persone con disabilità organiche e psichiche. La compagnia propone l’utilizzo del linguaggio e dell’espressione teatrale come mezzo educativo, formativo e terapeutico, dimostrando che le persone crescono, migliorano e vivono in modo più soddisfacente, inseriti in una comunità, come attori che offrono un momento culturale di valore.

Alle 12 avrà inizio la cerimonia di bollatura alla presenza del presidente de Il Veliero, Alfredo Colina, e la vicepresidente, Sabrina Ncara, dei rappresentanti dell’associazione e fondatore, Enrico Roveris, dell’Assessore Welfare e Salute del Comune di Monza Egidio Riva, del direttore della filiale di Monza di Poste Italiane Giovanna Pipitone e della Referente territoriale di Filatelia Loredana Lenza. Il timbro sarà disponibile nei 60 giorni allo Sportello Filatelico di Monza in corso Milano 56 per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma. "Il Veliero Onlus nasce all’Aias di Monza, per scommessa: in maniera pionieristica la direzione sanitaria nel 1998 decise di attivare un laboratorio espressivo per un gruppo di adolescenti con disabilità, per capire se la pratica teatrale potesse essere terapeutica - ricorda il regista Enrico Roveris - Presero forma due gruppi laboratoriali e una compagnia teatrale che si presenta in tutta Italia, per un totale di 50 persone con disabilità fra i 20 e i 25 anni".

Una semplice scommessa è diventata una realtà nazionale con il Festival di teatro e disabilità “Lì sei vero”¹, a cui partecipano compagnie da tutta Itali"". Dalla riqualificazione dell’ex asilo notturno di via Spallanzani a Monza nascerà Villa Valentina, la casa del “Veliero Onlus”, "è lo spazio che non esiste - continua Roveris - non è uno spazio mobile, non è una cooperativa sociale, ma un luogo per la città che testimonierà le potenzialità di una reale inclusione. Stanno per iniziare i lavori di ristrutturazione".