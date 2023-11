La gita turistica degli studenti nelle botteghe artigiane della città

In pullman in tour per la città alla scoperta delle aziende artigiane lissonesi, per conoscere da vicino e toccare con mano ditte che hanno fatto la storia del territorio e imprese che continuano a tenere alto il nome di Lissone come centro d’eccellenza del “saper fare“. È l’esperienza che vivranno martedì gli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni, coinvolti nell’iniziativa “Azienday - Entra in azienda e guarda al futuro“ organizzata dalla sezione locale di Apa-Confartigianato e dal Comune in collaborazione con la scuola di via Stoppani. Le ragazze e i ragazzi che frequentano il Meroni saranno protagonisti di una giornata di orientamento, che darà loro l’occasione di scoprire in prima persona le realtà artigiane, con un occhio rivolto anche al futuro lavorativo di questi giovani.

L’iniziativa è un seguito della Settimana dell’Artigianato promossa a fine ottobre da Apa. Già in passato era stato proposto l’Azienday, che ora tornerà dopo 10 anni di stop. "Questa collaborazione – sottolinea la sindaca Laura Borella – è fondamentale per promuovere l’artigianato come settore di eccellenza e per dare ai giovani uno sguardo privilegiato sulle molte possibilità di formazione e carriera che questo settore può offrire. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i ragazzi nella scoperta e nella promozione delle nostre tradizioni ed eccellenze". "Dopo 10 anni di stop abbiamo fortemente voluto ricreare un contatto diretto tra il mondo della scuola e le aziende del territorio – sottolinea l’assessore alle attività produttive e al commercio Gianfilippo Alibrandi –. Questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per i giovani di scoprire le tradizioni artigianali che caratterizzano la città e di toccare con mano le competenze delle aziende locali, un’occasione per valutare le opportunità di formazione e di lavoro".