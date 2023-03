La favola dell’hockey Novant’anni fa si giocò la prima partita Poi fu grande derby

di Gianni Gresio

La storia continua. Perché l’hockey su pista, a Monza, non è mai stato relegato nello sgabuzzino degli sport minori. Ha vissuto momenti difficili, ha scontato le difficoltà legate alla mancanza di un impianto cittadino, ma ha sempre trovato il suo spazio grazie alla tenacia di alcuni irriducibili appassionati. La storia prosegue, perché oggi in serie A1 gioca l’Hockey Roller Club Monza TeamServicarCar, erede degli ormai disciolti Hockey Monza e Roller Monza. Questa bella storia ha radici antiche: giusto 90 anni fa, il 3 marzo 1933, lo Skating Hockey Club scendeva il pista per la prima volta. Monza e l’hockey si conobbero nell’ormai non più esistente salone di piazza Garibaldi. E fu amore a prima vista. Lo Skating Hockey Monza Club era stato fondato il 7 febbraio 1933. Il mese successivo debutta, affrontando il Gloria Milano. I padroni di casa schierano Gianni Radaelli in porta, Luigi Kullmann terzino, Ambrogio Mauri centro e, come ali, Federico Fossati ed Ermanno Colzani. Monza si arrende al Gloria per 6 a 5, ma sei giorni dopo si prende la rivincita imponendosi per 2 a 0. Kullmann rivestirà poi un ruolo importante nella storia dell’hockeismo monzese e internazionale: diventerà capitano del quintetto biancorosso e della nazionale. Appenderà i pattini al chiodo nel 1955, dopo 22 anni di hockey giocato, 900 partite e quasi 850 gol. Monza gli ha dedicato una via, primo hockeista ad avere questo riconoscimento. La figlia Marika è vicepresidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Da 90 anni, dunque, Monza corre sui pattini. L’Hockey Monza vince il primo tricolore nel 1951.

Poi ne arriveranno altri sei. Il covo della passione biancorossa è la pista di via Boccaccio, da tempo in abbandono. Il Roller di scudetti ne vincerà quattro, oltre a una Coppa Italia e tre Coppe delle Coppe. L’Hockey Monza in Europa si aggiudica nel 1989 la Coppa Cers. Entrambe le formazioni cittadine sfioreranno la conquista della Coppa dei Campioni: l’Hockey Monza in finale nel 1965 e nel 1966. Il Roller nel 1991. Tantissimi i campioni che hanno indossato la maglia dei due club: un elenco molto parziale comprende Antonio Livramento, Aldo e Maurizio Gelmini, Josè Paez, Mario Aguero, Massimo ed Enrico Mariotti, Franco Girardelli (vicepresidente dell’Hrcm) e Pino Marzella. Nella stagione 1988-1989 fu il derby tutto monzese a decidere il vincitore : il Roller, a sorpresa, battè i “cugini”. Lo stesso Roller concluse la sua parabola nell’annata 1995-1996: la formazione, malgrado l’improvvisa morte del presidente Piero Ferlinghetti e l’abbandono dello sponsor, centra il quarto scudetto.

Il Roller trionfa in gara-cinque con Novara. Il PalaSesto è una bolgia, gli appassionati monzesi spingono il Roller oltre l’ultimo traguardo, dietro il quale c’è la cessazione dell’attività. "Quella squadra - commentò l’allenatore Tommaso Colamaria - non cercava un palazzetto, voleva un’arena". Colamaria è l’attuale allenatore dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar.