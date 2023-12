La DeCo al re dei campi. L’Asparago rosa della Mezzago gourmet

La denominazione comunale, DeCo, certifica "il rinascimento delle produzioni contadine", spiegava a Mezzago Luigi Veronelli, inventore del marchio di qualità, nato "perché il frutto della terra sia commerciato d’obbligo con il nome controllato della città di produzione".

E i famosi mazzetti di Asparago rosa che ogni primavera richiamano nel borgo alle porte di Monza migliaia di golosi sono l’emblema di questo modo "di proiettare i prodotti tipici locali in un’economia globalizzata". Dietro c’è la rivoluzione di un territorio che riscopre l’agricoltura di qualità e riesce a trasformarla in un’attività che rende, anche in termini di reputazione. Uno sforzo dal quale non si sottrae nessuno da queste parti e che unisce sponsor, istituzioni, associazioni e volontari impegnati a rinnovare menu e programmi che ogni anno per un mese, a maggio, trasformano il paesino in una meta obbligata per gourmet in arrivo da mezza Lombardia. Una macchina da guerra capace di servire 1.200 coperti a weekend che tira grazie alla propria star, il famoso ortaggio con la punta violacea che cresce solo qui, grazie a un particolare metodo di raccolta. Merito della filiera corta, cuore del “modello Mezzago“ che può contare anche su salumi, formaggi, fiori di canapa, vino, farina, frutta e verdura tutto a chilometro zero.

La “patente“ fa la differenza, è una forma di garanzia dei consumatori sulla provenienza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare per la coltivazione e del Protocollo di produzione e commercializzazione. La DeCo è stata il punto di partenza della riscoperta dell’Asparago rosa e ne assicura la presenza di spicco nella rosa delle colture tradizionali della Regione e in particolare in Brianza.

