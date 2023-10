La Costituzione “delle donne“. Per la consegna a 175 neo 18enni in campo anche Benedetta Tobagi

Una lezione di educazione civica sul campo, la più importante. Questo pomeriggio ad Agrate Brianza il sindaco Simone Sironi consegnerà la Costituzione a 175 neodiciottenni.

Un rito simbolico di passaggio all’età adulta per molti ragazzi, una nascita alla comunità con relativa responsabilità.

Una cerimonia molto vissuta in città, che ogni anno riunisce famiglie, giovani e amministratori per una riflessione sui valori della Carta, anche questa volta con una madrina d’eccezione: Benedetta Tobagi (nella foto), storica, scrittrice che con il suo libro, “La resistenza delle donne” per Einaudi si è appena aggiudicata il prestigioso Premio Campiello. Protagoniste, ragazze, mogli madri, l’incipit del volume accompagnerà i partecipanti in montagna "dove bisogna andare in pellegrinaggio per scoprire dove è nata la nostra Costituzione", diceva Pietro Calamandrei ad altri studenti nel lontano 1955.

Un appuntamento con l’attualità fra diritti negati e battaglie per conquistarli e guerre che scuotono il presente.

La figlia di Walter Tobagi, ucciso dalle brigate rosse a Milano nel 1980, ha seguito le orme del padre, cronista del Corriere della sera, lei collabora con il quotidiano “La Repubblica”. Ai nuovi maggiorenni di Agrate Brianza l’autrice consegnerà anche la bandiera. "È un grande onore ospitarla - dice il primo cittadino, Simone Sironi -. Benedetta Tobagi è una figura di rilievo della cultura italiana e alla luce del suo vissuto personale saprà sicuramente trasmettere ai nostri giovani il valore della legge alla base del nostro vivere comune.

Un dono importante per tutti i nati in città nel 2004".

"Il libro mette al centro la resistenza della Costituzione e con essa la resistenza delle donne", anticipa la giornalista e scrittrice. L’appuntamento è alle 14.30 in sala consiliare. Ingresso libero.