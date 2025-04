La corsa di Iaia Piumatti: "La sinistra siamo noi"

Un candidato in più per la corsa alla poltrona di sindaco alle elezioni del 25 e 26 maggio. Nella giornata di domenica ha ufficializzato la sua partecipazione alla competizione elettorale anche Iaia Piumatti. Educatrice, 61 anni, è a capo della coalizione Desio Bene Comune che riunisce sotto lo stesso simbolo la Sinistra per Desio e il Movimento 5 Stelle.

"Non siamo una unica famiglia – ha sottolineato Piumatti – ma due gruppi che condividono gli stessi valori e hanno deciso di fare squadra. Di certo siamo noi la sinistra in città. Non certo il Polo Civico e il Pd, considerando che sono insieme a persone che fino a due mesi fa erano in Fratelli d’Italia". Ricca di significato la presentazione della candidatura, avvenuta in strada, in prossimità della cava di via Molinara. "Questo ha due significati – ha sottolineato Piumatti –. Il primo è quello di dire no all’autostrada Pedemontana. Qui i lavori sono già in corso e il territorio è stato devastato. Non si può nemmeno più arrivare alla pista ciclabile. L’impatto di questa infrastruttura è davvero notevole. Purtroppo non solo in questo punto della città e non solo a Desio. E poi qui c’è quella cava Molinara che ha fatto a lungo parlare quale luogo della criminalità organizzata. Noi vogliamo partire da qui". Piumatti non si definisce la donna dalla bacchetta magica e nemmeno l’esperta.

"Sono una donna che ama la sua città – spiega –. Per questo mi sono messa a disposizione. Desio non è degrado come sento dire in giro, ma di sicuro si è spenta. Ecco, noi vogliamo una città diversa, più inclusiva, con tutti i quartieri coinvolti in un processo di rinascita. Una città accogliente, con una spiccata sensibilità nei confronti del settore sociale, dove nessuno deve rimanere indietro e dove nessuno deve sentirsi in colpa se sta vivendo una situazione di povertà". Al suo fianco due persone già molto note ai desiani. Uno è Giovanni Dario Borgonovo, già assessore ai tempi dell’amministrazione guidata da Roberto Corti. L’altro, invece, è Davide Tripiedi, in passato parlamentare per il Movimento 5 Stelle. "Ci siamo trovati sui valori – ha spiegato Tripiedi –. Su molti punti l’intesa è totale, come la riduzione del consumo di suolo, il no a Pedemontana, la tutela dei diritti di tutti, l’inclusività. Non ce la siamo sentita di condividere la proposta del Pd, noi abbiamo scelto di rimanere fedeli ai nostri valori. Un possibile accordo al ballottaggio? È presto per parlarne. Non diciamo sì a tutto, non diciamo sì a tutti. E alla base del dialogo, in ogni caso, dev’esserci un criterio di reciprocità. Intanto ci concentriamo sulla nostra campagna elettorale, poi si vedrà. Iaia Piumatti è la candidata ideale per portare avanti le nostre idee, fare squadra, valorizzare le persone del gruppo".