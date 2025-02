La consapevolezza in otto lezioni

Un percorso in 8 tappe per imparare a osservare sé stessi e la realtà con maggiore consapevolezza, riducendo gli effetti negativi dello stress e liberando la mente. Prenderà il via martedì alle 18.30 in biblioteca il corso di Mindfulness - A scuola di consapevolezza, sotto la guida dell’insegnante di yoga e meditazione Roberta Romualdi. L’iniziativa, promossa dal Comune, si snoderà in 8 incontri, sempre di martedì, fino all’1 aprile. Prenotazione a biblioteca@comune.triuggio.mb.it.