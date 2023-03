La città ridisegnata La Finanza cerca casa mentre i carabinieri traslocano all’ospedale

di Martino Agostoni

Il polo istituzionale sull’ex caserma IV Novembre è concluso, il recupero dei 60mila metri quadrati dell’Ospedale Vecchio è ridefinito, mentre è attesa in poche settimane la presentazione dei nuovi interventi per il Parco e la Villa Reale. Si compone il puzzle urbanistico che definirà la città con tre delle operazioni di Monza programmate da anni su aree enormi e di importanza strategica. Il sindaco Paolo Pilotto ha dato un aggiornamento al Consiglio comunale su tre Accordi di programma stipulati negli ultimi anni, a cominciare dal più vecchio, risalente al 2001, per la realizzazione sull’area dell’ex caserma IV Novembre lungo via Lario del cosiddetto Polo Istituzionale.

Nonostante non siano state realizzate tutte le opere previste 20 anni fa, il sindaco ha potuto annunciare che "l’accordo è chiuso" con la sede della Provincia di via Grigna e il palazzo della Questura di via Montevecchia che ospita anche la Prefettura. Sono state svincolate le costruzioni anche della sede dell’Agenzia delle Entrate e della caserma della Guardia di finanza, due progetti che proseguiranno su percorsi non più legati all’accordo del 2001.

È invece stato ridefinito l’accordo di programma dell’Ospedale Vecchio risalente al 2008. L’ultima e stavolta (sembra) definitiva versione – per cui è annunciata a breve la firma della nuova intesa tra Comune, Regione e Irccs San Gerardo – prevede una suddivisione dei 60mila metri quadrati dell’Umberto I tra carabinieri, servizi sanitari e spazi comunali. Pilotto ha confermato che nell’area prenderà posto la nuova caserma provinciale dei carabinieri in sostituzione dell’attuale comando di via Volturno, ormai troppo piccolo. Nella parte che arriva al canale Villoresi prenderanno posto nuove strutture sanitarie, la Casa di Comunità e l’ospedale di comunità, e probabilmente anche le sedi di Ats Brianza e Arpa, mentre l’area lungo via Magenta viene ceduta al Comune per essere recuperata con nuovi spazi pubblici e uffici decentrati. Il terzo aggiornamento ha riguardato l’accordo di programma del 2018 con cui la Regione è entrata nella proprietà del Parco versando 55 milioni di euro da destinare a interventi di valorizzazione della Villa Reale e dei suoi 720 ettari verdi. In attesa del Masterplan in redazione da oltre 2 anni e che "è quasi pronto per essere varato – ha detto Pilotto –. Ma ci saranno poi anche una fase 3 e una fase 4 perché gli interventi necessari all’interno di Parco e Villa sono molto superiori ai 55 milioni di euro".