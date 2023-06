La città intelligente Desio “accende“ il futuro

di Alessandro Crisafulli

Dopo tanti rinvii, polemiche, criticità che vanno avanti da anni, prende finalmente il via questa settimana, dopo un importante lavoro preliminare che ha coinvolto nove Comuni e la Provincia di Monza e Brianza, il nuovo sistema di riqualificazione e gestione dell’illuminazione pubblica di Desio. Nuova luce, dunque, ma anche telecamere per la sorveglianza, strisce pedonali con sensori e altre tecnologie da smart city. Fino a domani tre squadre di lavoro saranno attive in altrettanti punti della città: nelle vie Vincenzo Monti, Oslavia, Silone e Caravaggio, per eseguire opere di manutenzione straordinaria, oltre a scavi di canalizzazione con la realizzazione di nuovi plinti di fondazione per pali di illuminazione pubblica e pozzetti di ispezione. "Ma non solo. Sono tante le novità in fase di realizzazione. Grazie all’utilizzo di nuovissime tecnologie renderemo più funzionali tutti gli impianti, avremo un sicuro risparmio energetico oltre a garantire una migliore vivibilità del territorio – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Martina Cambiaghi –. Potremo ottimizzare i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico e una pianificazione organica delle attività di manutenzione, con conseguente riduzione dei costi di gestione".

Enel Sole si occuperà direttamente, mediante project financing, della sostituzione dei 6.500 punti luce attivi sul territorio. È prevista inoltre l’installazione di nuove telecamere di sicurezza e di lettura targhe: oltre 110 in zone strategiche del territorio. Ma non solo, focus puntato anche sui 127 attraversamenti pedonali illuminati: saranno installati 254 sensori a infrarossi che rilevano la presenza dei pedoni, rendendo quelli più frequentati meno pericolosi, garantendo una sempre maggiore attenzione alla tutela della città. Sarà installata anche una stazione meteo. A disposizione anche una app che consentirà ai cittadini di segnalare guasti e disservizi in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il maxi progetto permetterà di mandare in archivio un sistema di illuminazione vecchio e malfunzionante, con continui blackout nei vari quartieri della città.