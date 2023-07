La città dei ragazzi Scacchi e gioco dell’oca Gli studenti in vacanza “ridisegnano“ il parco

di Veronica Todaro

Ancora una estate di lavoro per i ragazzi di Bovisio Masciago: 32 adolescenti tra i 12 e 17 anni stanno trasformando alcune aree verdi della città. Il trucco è quello dell’anno scorso: tanta buona volontà, desiderio di mettersi in gioco e vernice in mano. Sono quasi tutti residenti in paese, tranne 4 o 5 che arrivano da Desio e Seregno. È il progetto dell’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa “La Grande Casa“. Un anno fa 13 giovani avevano ridato vita alle panchine del parco “Giorgio Perlasca“ di via Bertacciola. Una trentina le panchine smontate, aggiustate e dipinte, trasformando quell’area di aggregazione e di relax in una sorta di galleria d’arte a cielo aperto. Iniziativa che aveva suscitato notevole interesse tra i bovisiani, ma anche in Regione Lombardia, tanto che l’assessora Alessandra Locatelli aveva scelto di venire sul posto per incontrare i ragazzi e ammirare il loro lavoro. Quest’anno il numero dei partecipanti al progetto è più che raddoppiato, ma è cambiato il tipo di lavoro estivo a cui hanno accettato di dedicarsi.

"La scelta – racconta Davide Scorza della cooperativa La Grande Casa –, in accordo con il Comune, è stata di intervenire sul Parco della Bindella all’incrocio tra via Comasinella e via Matteotti. Come? Riverniciando i vialetti e gli spazi dedicati all’aggregazione, per trasformarli in giochi alla portata di tutti. Abbiamo dunque pensato di realizzare una scacchiera, il tris, una campana, il gioco dell’oca, il twister". Sei settimane di laboratorio e un’altra al rientro delle vacanze prima della ripresa delle lezioni: i ragazzi lavorano a pieno ritmo e già si pensa al nuovo spazio da trasformare. La prossima tappa sarà via Paganini. "Vogliamo mettere al centro i ragazzi e renderli protagonisti attivi del territorio, facendoli sentire parte di una comunità – le parole dell’assessora ai Giovani Alice Brambilla –. Per loro l’istituzione come un punto di riferimento e di opportunità. Siamo orgogliosi del loro impegno e del fatto che abbiano deciso di lavorare per condividere qualcosa di bello con la comunità, lasciando un segno che durerà anche nel futuro".