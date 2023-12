La chirurgia sul palco. Oltre 4mila operazioni: il ritorno alla normalità dopo la pandemia

Chirurgia a teatro, ieri sera a Oreno il galà con medici e pazienti del reparto di Vimercate che dal 2020 ha portato a termine 4.400 interventi, il 44,5% in urgenza, quasi il 18% oncologici, circa il 38% ordinari, a cominciare dall’ernia. È il ritorno alla normalità dopo lo choc della pandemia. Un racconto con tante cifre. Focus sul tumore al pancreas che registra un’impennata sul territorio, 70 casi in 4 anni, 17 ogni ogni 12 mesi, dal 2012 al 2019 erano stati 45 (5 l’anno). Del totale, 122 interventi sono stati sul fegato. "In questo ambito – spiega il primario Christian Cotsoglou – abbiamo puntato molto sulla laparoscopia", piccoli accessi che "riducono degenza e rischio di infezioni, facilitando la guarigione e un rapido ritorno alla quotidianità". Raddoppiate le operazioni al torace: dai 117 casi del 2019 ai 300 di quest’anno. E nelle situazioni più complicate i 16 specialisti che ogni giorno mettono sotto i ferri i malati, ricorrono alla tecnologia: "Il rendering 3D prima e durante i lavoro in sala ci permette di entrare nell’organo – aggiunge il primario – riducendo in modo significativo l’incomprensione legata a eventuali variazioni anatomiche. È una ricostruzione tridimensionale perfettamente sovrapponibile alla realtà dei tessuti".

Un lavoro a tutto campo con eccellenze che sono diventate più di 40 pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali, risultati condivisi con la comunità scientifica e importanti collaborazioni, come quella con la Sorbona di Parigi che l’anno scorso ha messo Cotsoglou in cattedra a un corso di chirurgia mini invasiva e robotica, lo specialista ha tenuto una lezione magistrale. Questa e tutte le altre attività sono in sinergia con i colleghi di Desio diretti da Dario Maggioni. Sotto i riflettori è finita anche l’opera del gruppo oncologico multidisciplinare che ogni settimana riunisce un pool di esperti attorno ad un tavolo sulle cartelle cliniche più difficili: oltre al chirurgo di varie branche, l’oncologo, naturalmente, il radiologo, l’anatomopatologo, l’endoscopista, l’anestesista, il nutrizionista e gli infermieri. Dietro ai numeri tante storie di vita e qualche salvataggio dopo un esodo infruttuoso in altre strutture.