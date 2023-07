La casa della montagna Il rifugio in mezzo alla città e la cordata per realizzare la parete più alta d’Europa

di Cristina Bertolini

Si chiama “Quota 162“, come i metri sopra il livello del mare in cui si trova Monza. Non è soltanto il nuovo quartier generale della sezione monzese dei Clab alpino italiano (Cai). È, soprattutto, la Casa della Montagna. Vuole essere una sorta di avamposto in pianura, ma non troppo, per introdurre gli amanti della montagna alle vicine vette di Lecco e di Sondrio, con un approccio preparato e consapevole, come tiene a sottolineare Mario Cossa, presidente della sezione Cai di Monza. Per il momento è stato ristrutturato l’edificio lato strada, lungo via Rosmini, come sede operativa, con salotto d’accoglienza, sala riunioni e uffici.

"Ma il piano che abbiamo in mente prevede altri tre edifici – racconta il progettista Enzo Salvagno –. Stiamo aspettando l’approvazione del progetto d’indirizzo dall’ammnistrazione comunale, per costruire un centro di aggregazione giovanile a tema montagna (per evitare che i ragazzi formati da noi si disperdano), più una parte di arrampicata, un’altra sala polivalente e una torre da arrampicata di 40 metri, ultimo sogno nel cassetto, che superi quella olandese, al momento la più alta d’Europa". I nuovi fabbricati dovrebbero sorgere sul terreno adiacente al fabbricato uffici, su un terreno di 6mila metri, campo di calcio dell’ex stadio Verga. E adesso la società cerca sponsor, perché si tratta di un investimento tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di euro. "Intanto abbiamo un punto di riferimento dedicato alla montagna – continua, orgoglioso, Cossa –. Teniamo corsi per circa 900 soci che ci seguono con passione. Stiamo cercando di far vivere l’intero spazio non soltanto per le nostre riunioni due sere alla settimana, ma anche di giorno. Per questo vorremmo coinvolgere altre associazioni che sono alla ricerca di spazi in città". Gruppi, anche, di giovani. Del resto il Cai di Monza proprio ai ragazzi si è rivolto per un pezzo di ristrutturazione della nuova sede. Agli studenti del liceo artistico Nanni Valentini ha fatto realizzare un murale di 30 metri che decora la facciata d’ingresso, chiamato “L’isola che non c’è“. Perché, in fondo, “Quota 162“ sembrava un sogno quando è apparso, anni fa. L’ex stadio Verga era occupato abusivamente dal centro sociale Foa Boccaccio.

Quando il Cai lo ha comprato non è stato facile riuscire a liberarlo, ma alla fine lo sgombero è arrivato e gli operai hanno potuto iniziare i lavori. Anche se in origine la sede del Cai avrebbe dovuto trovare casa in un capannone di proprietà comunale in via Della Rovera, poi in alcuni spazi del Circolo Libertà. Entrambe le ipotesi sono sfumate, ma nel 2019 l’assemblea dei soci ha deliberato l’acquisto del terreno di via Rosmini, in zona Cascinazza, messo in vendita da Federcalcio a causa di costi di gestione ormai insostenibili. Presenti all’inaugurazione l’ex presidente del Cai Lombardia Emilio Aldeghi e Vincenzo Torti, già presidente del Cai nazionale; l’assessora allo sport Viviana Guidetti e il sindaco Paolo Pilotto: "Ci sono oltre 200 associazioni sportive a Monza – ha ricordato – tra cui questa dedicata alla montagna. Lo sport è uno stimolo di crescita per giovani e meno giovani, perché non si smette mai di confrontgarsi con se stessi".