La Campanella alza il sipario: al via una stagione per tutti i gusti

Il sipario si alzerà questa sera alle 21 per dare il via alla nuova rassegna teatrale. Sul palco del cine-teatro La Campanella di piazza Anselmo IV aprirà la stagione Debora Villa nel recital “20 di risate“: come un jukebox Debora si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei sui primi 20 anni di palco.

"Una stagione che vi sorprenderà, ricca d’ironia, umorismo, inventiva e gioco scenico – sottolinea il direttore artistico Corrado Accordino –. Nomi nazionali e internazionali della scena, come Debora Villa e Paolo Nani. Volti conosciuti ai più e volti della scena di domani, come Enrico Beruschi o Giuseppe Scoditti. Diversi linguaggi scenici, come il cabaret, la stand up o la commedia all’italiana, oltre all’imperdibile appuntamento con l’orchestra del Teatro Regio di Torino con una versione cameristica di alcuni capolavori del ‘900. Saranno presenti anche sei delle attrici più irriverenti del panorama italiano, con lo spettacolo Sketch in the city, il Teatro degli Incamminati con una commedia originale e moderna sui conflitti generazionali scritta da Valeria Cavalli, e il Teatro Binario 7 con una delle sue commedie corali più riuscite, “Il Matrimonio era ieri“".

E ancora: "Una stagione serale pensata per passare insieme momenti di leggerezza e di forti emozioni. Oltre ad una stagione dedicata alle famiglie con fiabe classiche e racconti esilaranti; e una rassegna di letture per celebrare tre momenti importanti della nostra memoria collettiva: la Giornata contro la violenza sulle donne, la giornata della Memoria, la giornata del Ricordo. Il teatro è sempre un atto d’amore, una relazione affettiva tra artista e pubblico, uno scambio emozionale tra chi è in platea e chi è sul palco. E questo è il nostro invito per voi a teatro, emozionarci per emozionarvi". La rassegna proseguirà fino al 12 aprile, con 10 spettacoli di cui tre dedicati ai bambini e alle famiglie. Per i più piccoli infatti sono previsti “Il brutto anatroccolo“, “Babbo Natale ti prendo“ e “I quattro musicanti di Brema“. Biglietti a partire da 16 euro, riduzioni under 18, under 25 e over 65. Per informazioni: tel. 039.9080122, info@teatrobovisiomasciago.it.

Veronica Todaro