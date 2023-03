La Brianza resta senza portafoglio "Faremo una lobby in senso buono"

di Barbara Calderola

Brianza senza portafoglio. Il territorio è rimasto a bocca asciutta, non ha spuntato neanche un posto nella nuova Giunta regionale del Fontana-bis, "ma siamo la provincia più rappresentata in aula", dice Federico Romani con un tono tutt’altro che piccato. Quarant’anni, ex responsabile marketing nel settore televisivo, lui è al secondo mandato e stavolta nei panni di presidente del Consiglio in quota Fratelli d’Italia, ma era anche papabile per uno dei posti da “ministro“ lombardo sfumato ai tavoli romani. "La scelta è ricaduta su chi aveva già ricoperto il ruolo e si è guadagnato la promozione sul campo – spiega –. Ma la mia carica, seconda per importanza, compensa".

C’è dell’altro: "Le trattative sono state portate avanti dalle segreterie con il presidente Attilio Fontana e nella capitale", aggiunge Alessandro Corbetta, 33 anni, impiegato, anche lui per la seconda volta al Pirellone e anche per lui un salto in avanti: adesso è capogruppo della Lega. Altro posto di manovra, come quello del collega Fabrizio Figini, 45 anni, libero professionista, outsider fra i banchi di Palazzo Lombardia e già presidente del gruppo di Forza Italia. Sono loro i brianzoli in maggioranza ed è Figini a lanciare la ricetta per correggere la lacuna dell’assessorato: "Possiamo fare squadra allargata all’opposizione - Gigi Ponti (Pd) e Martina Sassoli (Terzo polo) - per portare a casa partite utili alla nostra provincia". Non solo. "Il Consiglio è a trazione brianzola – sottolinea Romani – siamo la pattuglia più numerosa, saremo sentinelle di quanto avviene in Regione. O per dirla con altre parole non si muoverà foglia che la Brianza non voglia". Punta sulla "lobby in senso buono" anche Corbetta: "Non abbiamo lo scranno in Giunta, ma altri posti importanti sì e da qui cercheremo di centrare gli obiettivi per il territorio". Quali? "La sanità è in cima alla lista per tutti e tre".

"Le Case della comunità devono funzionare, vanno ampliate: non ci nascondiamo dietro un dito – chiarisce Figini –, solo rendendole operative sgraveremo i pronto soccorso intasati. L’altro grande nodo da sciogliere è quello dei medici di famiglia, con l’autonomia devono diventare medici regionali. La figura va raccordata con le Case, è l’unica via per rinsaldare la rete dei servizi al di fuori dei reparti". Corbetta affronta un altro nodo storico, "i confini delle Asst non si toccano, serve stabilità anche per i dipendenti. Vimercate, Desio e Carate sono parte della stessa azienda e tali devono rimanere, semmai va trovato un nuovo equilibrio fra i presidi. E soprattutto servono investimenti per renderli più attrattivi". Per Romani c’è la grande partita della liste d’attesa sulla quale concentrarsi, "un’istanza che arriva dai cittadini e non può certo aspettare".

Ma per il presidente del Consiglio servono anche "progetti pubblico-privati per continuare a garantire la presenza delle imprese del life-sciences in provincia e del loro indotto e aumentare così i livelli di occupazione". Stessa visione per l’automotive, altro settore con una forte presenza a Monza e dintorni.