La Bottega di Alessandro: i cocktail “stilosi” e i dolciumi da Napoli

Alessandro Soriano ha aperto il bar in via Prina 5 un anno e mezzo fa

Monza, 26 marzo 2023 - Bartender diplomato, prepara tutti i tipi di cocktail, ma il suo cavallo di battaglia è il “Japanese ice tea“. Alcolico, verde fluo, dal gusto morbido e dissetante. Una stelletta per Alessandro Soriano, titolare della Bottega di Alessandro Soriano che accoglie i clienti al civico 5 di via Prina, nel quartiere San Biagio per una coccola prima di buttarsi nel traffico. È aperto da lunedì a giovedì, dalle 7.30 fino alle 18, perché dalle 18.30 la zona si svuota, tranne al venerdì fino alle 19.30, proponendo anche serate a tema, con la possibililtà di prenotare il locale per aperitivi: chi porta più di 10 amici ha una tariffa speciale per tutti, da 10 euro a testa.

Al mattino accoglie professionisti e operai per una colazione veloce, prima di scappare al lavoro. Entrano anche mamme e papà che dopo la corsa ad accompagnare a scuola i piccoli, tra la primaria Volta e il Collegio Bianconi, tirano il fiato e fanno due chiacchiere con gli altri genitori della classe, si scambiano impressioni, pettegolezzi e ansie per la verifica del pargolo, davanti a un caffè o un cappuccino, prima di cominciare la giornata. Segue l’andamento del traffico sulla via, Alessandro. E per questo al sabato pomeriggio chiude alle 15, perché si è accorto che durante il fine settimana la clientela si sposta in centro e fuori città. Soriano è in via Prina da un anno e mezzo: "I clienti da noi si devono sentire accolti, come se stessero entrando a casa loro. Parlano spesso del mio locale con amici e conoscenti che provano a entrare e mi scoprono. Via Prina è zona di passaggio, ma non c’è parcheggio. Abbiamo allestito un piccolo dehor qui fuori, sperando che funzioni".

Ma vale sempre la pena parcheggiare un po’ più in là per venire da Alessandro ad assaggiare le sue specialità: i croissant e i prodotti dolciari che fa venire direttamente da Napoli, controllati e verificati. Alessandro, fra l’altro, è certificato Vergnano, cappuccino perfetto ed espresso perfetto.

A pranzo la Bottega di Alessandro prevede una vasta scelta di primi piatti freschi, panini, focacce e piadine, d’estate insalatone, prosciutto e melone, bresaola e caprese. Per ogni prodotto è garantita la conservazione e preparazione secondo le normative più strette che salvaguardano le caratteristiche del prodotto, la qualità e la fragranza che gli solo valse i complimenti dei servizi preposti al controllo igienico sanitario. Alessandro è diplomato in tecnologie alimentari, preparazione specifica per la gestione e conservazione dei prodotti: "Puliamo accuratamente la macchina del caffè con manutenzione ogni fine settimana e anche la macchina del ghiaccio viene spenta, svuotata e pulita ogni tre settimane. Anche i miei collaboratori devono seguire le normative igienico-sanitarie con estremo rigore, altrimenti qui non durano. I clienti devono poter contare su un ambiente preciso e perfetto". Non ci dev’essere una virgola fuori posto. Una cura maniacale sui minimi dettagli fin dal marciapiede davanti alla porta d’ingresso del locale.