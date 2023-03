La biblioteca dei sogni a Vimercate Incontri nel 30esimo compleanno per ripensare il futuro della sala

di Barbara Calderola

Alle spalle ha 30 anni di servizio e ora la biblioteca guarda avanti ripensandosi.

Non da sola o nelle stanze per pochi, ma dal basso con un processo partecipato aperto all’intera città. Il progetto si chiama “30+” e scatterà giovedì con il primo incontro di un lunga serie alla ricerca di una nuova impronta per affrontare il futuro.

Per il tempio della cultura inizia un nuovo decennio e anche per chi lo vive tutti i giorni "è il primo passo di un percorso di ascolto e progettazione", dice Elena Lah, assessore alla partita.

E se negli anni Ottanta per realizzarla si guardò a Nord – il modello è danese – ora si punta a rinnovare quella che all’epoca fu una rivoluzione per servizi e orari, adocchiata da prestigiose istituzioni a livello nazionale e internazionale, una su tutte: memorabile la visita della delegazione bibliotecaria vaticana per studiare Vimercate da vicino.

Ma l’elenco sarebbe lungo. "Nel 1993 l’intuizione di poter offrire alla città un servizio innovativo è diventata realtà", ancora Lah. Così è nato il salotto culturale amato da persone di tutte le età, fra laboratori, incontri con gli autori, mostre, "questo è il luogo dove idee e informazioni si mettono in relazione".

È molto di più della vecchia formula dei libri presi e riportati, è un centro di aggregazione sociale. Lo confermano i numeri. Nel 2022 lo choc del virus ha ceduto il posto a una ritrovata normalità che qui significa 116mila accessi in un anno, 104mila prestiti, 255 eventi e 301 giorni di apertura, un cartellone addirittura quadruplicato rispetto al 2019 con 11mila contatti internet, mentre più di 22mila volte sono state occupate le postazioni di studio o di lavoro.

Poche cifre che raccontano la vitalità del posto che cerca altre rotte da percorrere.

"Il nuovo progetto culturale e architettonico non può prescindere dall’ascolto di chi vive la biblioteca e che potrà offrire suggerimenti preziosi - sottolinea l’assessore - Un cammino che percorreremo insieme a chi ha contribuito a fare conoscere il servizio ben oltre i confini cittadini".

L’appuntamento è alle 20.45 in auditorium, il Comune invita a prenotare il posto telefonando allo 039.66.59.281, o scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected]