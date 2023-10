La battaglia di Davyd: "Con la carrozzina ai treni non si arriva"

Il nome è cambiato, ma i problemi sono rimasti quelli di una volta. Una stazione che vanta il primato di essere la più vicina al Parco di Monza, tanto da portarne il nome, ma che resta inaccessibile a chi è costretto sulla sedia a rotelle.

Il problema della stazione ferroviaria di Villasanta-Parco torna alla ribalta delle cronache e sui banchi del Consiglio comunale con un’interrogazione presentata dal consigliere Roberto Frigerio (Gruppo Misto) sul disagio (ad oggi non risolto) per i passeggeri diversamente abili che utilizzano la tratta S7 Besanino.

L’accesso ai convogli e la discesa alla stazione di Villasanta diventano impossibili per chi è costretto sulla sedia a rotelle.

Proprio come succede a Davyd Andriyesh, vicepresidente di “Io Scelgo Villasanta”. Il giovane villasantese già nei mesi scorsi aveva denunciato il problema. Un disagio, che lo studente universitario costretto sulla sedia a rotelle vive quotidianamente dovendosi spesso spostare in treno. Il Gruppo Misto aveva già presentato una mozione in cui si chiedeva l’istituzione della Sala Blu per la fermata villasantese (quel servizio di assistenza presente in diverse stazioni che permette l’assistenza e l’aiuto a viaggiatori con disabilità).

"In merito a questa richiesta l’amministrazione aveva ricevuto una risposta dalla prefettura - riferisce Frigerio - con l’intenzione di prendere direttamente contatti con RFI, responsabile delle stazioni e delle linee ferroviarie, al fine di conoscere interventi di adeguamento e ottimizzazione già programmati o in corso di valutazione". Ma ad oggi, malgrado la volontà più volte espressa dalla Giunta di risolvere la questione ma come dichiarato nell’ultimo Consiglio comunale di non poterlo fare legalmente , per Davyd la fermata casalinga di Villasanta resta un problema. Secondo quanto riferito durante il consiglio dovrebbe essere Davyd a chiedere a Rfi di intervenire. Sul fronte dell’abbattimento della barriere architettoniche il Comune si è affidato a Peba, l’associazione monzese che da anni mappa e aiuta i comuni di tutta Italia in quei percorsi di abbattimento delle barriere architettoniche previsti, peraltro, dalla legge.

"La legge è di 24 anni fa - commenta Davyd - Ben prima che io nascessi e a Villasanta ancora non possiamo avere una stazione accessibile. Si trova il tempo di negoziare con RFI un nuovo nome e per questo pagare coi soldi dei cittadini. Sul tema dell’accessibilità c’è una responsabilità politica. Evidentemente l’amministrazione non è riuscita a far sentire la sua voce ai tavoli giusti e non ha ritenuto questo tema prioritario. Da Rfi riferiscono che nel piano di adeguamento delle stazioni per il 2026, Villasanta non è compresa, ma che forse la comprenderanno nel prossimo piano".

E intanto i problemi di Davyd e degli altri utenti costretti sulla sedia a rotelle che partono o arrivano a Villasanta in treno proseguono. "Le persone con difficoltà motoria sono cittadini come tutti gli altri, sono parte della comunità che questa amministrazione si è impegnata a guidare; non sono singoli cittadini che si devono arrangiare, si tratta di un interesse collettivo.

L’amarezza e la desolazione è tanta, per chi come me ha cercato di dare sempre la propria collaborazione per trovare una soluzione. Ma questa mano tesa mi è sempre tornata indietro", conclude.