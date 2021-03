di Cristina Bertolini Solitudine e senso di impotenza manifestati dai sindaci rappresentanti dei 7 decanati della Zona Pastorale V (Monza e Brianza) che ieri hanno incontrato l’arcivescovo Mario Delpini nell’auditorium della Provincia su iniziativa della Commissione animazione socio culturale della zona pastorale. Monsignor Delpini ha ringraziato, incoraggiato ed elogiato i sindaci, le forze dell’ordine, gli operatori dei servizi pubblici che si fanno avanti per primi per fronteggiare l’emergenza. "Il sindaco diventa bersaglio di malcontento e critica - osserva Delpini - ci si aspetta che sia aiuto e riferimento. Questo deve infondere in voi fierezza...

di Cristina Bertolini

Solitudine e senso di impotenza manifestati dai sindaci rappresentanti dei 7 decanati della Zona Pastorale V (Monza e Brianza) che ieri hanno incontrato l’arcivescovo Mario Delpini nell’auditorium della Provincia su iniziativa della Commissione animazione socio culturale della zona pastorale.

Monsignor Delpini ha ringraziato, incoraggiato ed elogiato i sindaci, le forze dell’ordine, gli operatori dei servizi pubblici che si fanno avanti per primi per fronteggiare l’emergenza.

"Il sindaco diventa bersaglio di malcontento e critica - osserva Delpini - ci si aspetta che sia aiuto e riferimento. Questo deve infondere in voi fierezza e responsabilità. Dovete chiedervi: che tipo di donna o uomo devo essere come sindaco? Avete bisogno di una struttura spirituale. Raccomando quindi a tutti un percorso di cura di voi stessi: la diocesi aiuta con momenti di formazione per gli amministratori, perché possiate prendervi cura non solo dei bisogni, ma anche del clima sociale". Delpini ha richiamato i sindaci ad essere portatori di fiducia e speranza per guardare al futuro delle città, coinvolgendo anche le aziende "illuminate" che possono aiutare il Paese ad andare avanti. Ha invitato i sindaci a pensare anche in termini urbanistici che tipo di città vogliono, anche se l’assetto delle città è già definito e sovrappopolato. In questo senso ha ripreso le osservazioni di Renato Meregalli (sindaco di Vedano) rappresentante del decanato di Lissone, secondo il quale siamo tutti interconnessi, ma tutti più soli e quindi nella previsione urbanistica vanno inseriti biblioteche, teatri e luoghi di aggregazione, perché ogni persona si completa nell’incontro con gli altri.

I fondi Next generation Eu per sostenere la ripresa dell’economia dopo la pandemia dovranno essere utilizzati anche per creare luoghi di incontro per percorsi condivisi. Delpini ha accennato anche alla promozione della natalità e della famiglia, primo luogo d’incontro per combattere la solitudine. "L’istituzione pubblica è orientata ai diritti individuali, ma la società ha bisogno di bambini e di nascite". Il sindaco di Monza Dario Allevi ha ricordato le numerose iniziative di solidarietà in tempo di pandemia: dagli imprenditori che hanno prodotto mascherine e presidi, alla cucina da campo, ai giovani e alle associazioni che si sono resi disponibili per la consegna dei pasti a domicilio. Tante le iniziative di solidarietà anche fra i 9 comuni del decanato di Carate ricordate dal sindaco di Giussano Marco Citterio. Mentre Alberto Rossi (sindaco di Seregno) ha ricordato le 1000 famiglie su 20mila del suo comune che hanno richiesto i buoni spesa. Ben 18 i comuni del decanato di Vimercate. Mauro Capitanio (sindaco di Concorezzo) ha sottolineato l’emergenza lavoro che porta con sè quella alimentare, abitativa, educativa.

"I sindaci - ha detto il presidente della Provincia Luca Santambrogio - stanno gestendo, senza mai tirarsi indietro, una situazione inedita". Ha poi citato il progetto Brianza ReStart, primo patto per economia, welfare, formazione e territorio per ripartire e il premio Beato Talamoni, conferito anche ai sindaci della Brianza.

"Il senso di impotenza va ridimensionato - ha concluso Delpini - siete chiamati a farvi promotori di relazioni, per promuovere inclusione e risollevamento sociale".