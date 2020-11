Vimercate (Monza Brianza), 19 novembre 2020 - Dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Vimercate, la cantante Iva Zanicchi, 80 anni, è guarita dal Covid-19 e martedì 17 novembre è potuta tornare nella sua casa di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Più volte ha ringraziato il personale sanitario che le è stato vicino in questo periodo. Ora l’ 'Aquila di Ligorchio' si è detta pronta a donare il suo plasma iperimmune per essere di aiuto a quanti stanno ancora lottando contro questa malattia. Dovrà solo aspettare di sapere se è idonea. L'annuncio è arrivato in diretta telefonica nel corso del programma 'Fuori dal Coro' condotto da Mario Giordano.

La Zanicchi ha anche raccontato di essere ''preoccupata perché mio fratello è ancora ricoverato all'ospedale di Vimercate e lui ha altri problemi. Io sto abbastanza bene ma sono un sacco vuoto, un calzino rovesciato ma mi riprenderò. Ho passato tutte le fasi di questo virus terribile, prima i dolori articolari, poi la bronchite che è diventata polmonite bilaterale e infine l'ossigeno". E ha concluso: "Adesso dovrò rimettermi piano, piano. Ci tengo a fare sapere che gli infermieri hanno avuto una parola buona per tutti, ci sono sempre stati vicino".

Tra le chiamate arrivate alla cantante anche quella del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Ho chiamato Iva Zanicchi per ringraziarla delle belle parole espresse verso il personale sanitario dell’Ospedale di Vimercate dopo essere stata dimessa. Un grande saluto e grazie a Iva che ha già manifestato la volontà di donare il suo plasma iperimmune e grazie a tutti i nostri medici e infermieri in prima linea contro il Covid”.