Israele, la Palestina e il sogno di pace

Una serata per capire le origini del conflitto israelo-palestinese, le prospettive per una pace futura, le condizioni di vita dei palestinesi e delle minoranze. È l’incontro “Il coraggio della pace“, che si terrà giovedì alle 21 al Nuovo Cinema di via Baracca a Sovico: ad affrontare i temi Giuseppe Caffulli, che da trent’anni si occupa di Medioriente. Ci sarà anche la videotestimonianza di padre Gabriel Romanelli, parroco cattolico a Gaza. Ingresso libero.