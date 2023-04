Chi è il 48enne che ha cercato di fare irruzione a Villa San Martino, casa di Silvio Berlusconi

Arcore (Monza), 27 Aprile 2023 - Dovrà restare agli arresti domiciliari insieme alla mamma 80enne e alla sorella e riprendere le cure psichiatriche che ha interrotto. Lo ha deciso il Tribunale di Monza, che ha convalidato l'arresto (per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a un carabiniere) del 48enne della Bergamasca che ieri mattina è entrato alla guida della sua Bmw X2 nera in uno dei vialetti che porta a Villa San Martino, la residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore. L’uomo ha aggredito i due carabinieri del servizio di sicurezza di Monza che stavano sorvegliando l'ingresso e che l'hanno bloccato.

"E' mio papà", cercava di giustificarsi il 48enne, che già nel 2018 aveva cercato di entrare sempre ad Arcore sostenendo di volersi accertare che fosse garantita la sicurezza del presidente di Forza Italia e che in un'altra occasione ha sostenuto di appartenere ai servizi segreti. E' stato accertato che l'uomo è stato in cura per problemi psichiatrici. Davanti al giudice il 48enne ha detto di essere un consulente gestionale domiciliato a Bergamo, ma poi si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito alle accuse contestate.

La Procura aveva chiesto la convalida dell'arresto e la misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo, mentre la difesa aveva chiesto che l'imputato fosse sottoposto al solo divieto di dimora ad Arcore. Ma il giudice ha ritenuto che quella degli arresti domiciliari sia l'unica misura che impedisca al 48enne di rendersi protagonista di altri episodi analoghi in attesa che riprenda ad essere seguito da uno specialista.