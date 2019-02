Cogliate (Monza Brianza), 25 febbraio 2019 - Sono passati 25 anni ma molti cogliatesi ricordano ancora bene prima l’angoscia, poi il sospetto, quindi il mistero mai risolto della scomparsa di Mauro Iovenitti, su cui nei giorni scorsi è tornata ad indagare la trasmissione «Chi l’ha visto?». A contattarli, oggi come 25 anni fa, è stato Romano Iovenitti, il padre di quel «ragazzone» (all’epoca della scomparsa aveva 31 anni e pesava 130 kg) di cui non si sa più nulla dal 17 luglio 1994.

Romano Iovenitti, dal 1995 è tornato a Tempera, suo paese d’origine e oggi, che ha 85 anni ben portati, conserva ancora il dolore di quella vicenda e, insieme a una troupe della trasmissione di Rai 3, è salito di nuovo a Cogliate, per rivedere i luoghi in cui si è consumato il dramma. Romano fu a lungo sospettato di essere responsabile della sparizione del figlio, senza però che fu mai trovato nulla a suo carico. La moglie lo accusò ufficialmente qualche anno dopo il loro ritorno in Abruzzo e nell’ottobre del 1999 iniziarono degli scavi disposti dai carabinieri nel terreno della villetta di via Piave dove i coniugi avevano vissuto insieme a Mauro. Vennero utilizzate anche delle speciali sonde, per scoprire la presenza di resti umani, ma vennero trovate solo delle ossa di cane, che lo stesso Romano Iovenitti dichiarò di avere seppellito, qualche mese dopo la scomparsa di Mauro. La sera in cui si sono perse le tracce di Mauro Iovenitti era quella in cui si giocava la finale della Coppa del Mondo di calcio tra Italia e Brasile, che iniziò alle 21,30: anche a Cogliate in molti erano radunati davanti alla tv o agli schermi giganti allestiti per l’occasione.

Poco prima, secondo quando raccontato dallo stesso Romano, nella villetta di via Piave vi fu una furibonda lite tra padre e figlio. Sempre secondo Romano Iovenitti, il figlio Mauro, dopo essersi cambiato e aver indossato delle scarpe nuove, si sarebbe allontanato da casa alle 21,10, portando via un orologio ma lasciando il portafogli e gli occhiali. Fu visto camminare nel centro del paese diretto all’oratorio di via Minoretti, luogo che frequentava spesso. Da allora non si è mai più saputo nulla di Mauro. Il padre iniziò anche a volantinare le foto del figlio fuori dalle stazioni, a Saronno e a Milano, suonando una fisarmonica per richiamare l’attenzione dei passanti. Nei giorni scorsi, la trasmissione «Chi l’ha visto?» ha trasmesso un primo servizio nella fascia mattutina, in cui si incontra Romano nella sua casa de l’Aquila. Il nuovo servizio con le riprese effettuate a Cogliate sarà trasmesso in una delle prossime puntate.