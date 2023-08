Investito in azienda, il pericolo era segnalato

Ancora un infortunio mortale sul lavoro nella Bergamasca. Ieri un operaio di 49 anni, Andrea Menegoi, residente nel capoluogo (viveva nel quartiere di Loreto con la madre novantenne) ha perso la vita travolto da un camion. È successo nel piazzale della Zanetti Formaggio, di Lallio, dove la vittima era tra gli addetti al confezionamento. Dai primi riscontri, il mezzo stava uscendo dalla Zanetti quando l’operaio è passato davanti, a piedi. Complici dei punti ciechi, probabilmente, l’autista non ha visto il quarantanovenne e l’ha travolto. Per estrarre la vittima finita sotto il mezzo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Sotto choc l’autista di un’azienda campana che con una nota parla di "tragica fatalità le cui dinamiche sono in fase di accertamento". Il rischio di venire travolti era stato segnalato dai sindacati lo scorso gennaio alla direzione. In una nota puntavano il dito contro le criticità della movimentazione dei mezzi e contro il fatto che i lavoratori fossero costretti a transitare per tre passi carrai per raggiungere l’unico tornello di uscita. Per Danilo Mazzola, segretario provinciale Cisl, "non dobbiamo abituarci alle tragedie. Qualcosa non sta funzionando e il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro non trova la necessaria e dovuta applicazione". L’azienda fa sapere che "il Servizio di prevenzione e protezione aveva già fornito specifica risposta con nota del 10.2.23 e in ogni caso dai primi accertamenti sulla dinamica del sinistro non risulta correlazione alcuna tra la dinamica del predetto sinistro ed il rischio oggetto di segnalazione". F.D.