Investiti sulle strisce. Lui muore, lei gravissima

Lui non ce l’ha fatta, lei è stata ricoverata in condizioni disperate. Tragedia ieri all’ora di pranzo davanti a un centro commerciale, con un’anziana coppia che, uscita dopo aver fatto la spesa, è stata travolta da una macchina, forse sulle strisce pedonali.

Erano all’incirca le dodici e mezzo quando in via Tiziano Vecellio, davanti al centro commerciale “Il Gigante”, una coppia ha cominciato ad attraversare con le borse della spesa. Settantotto anni lui, settantuno lei, residenti a Villasanta. Il solito tran tran prima del weekend, la spesa prima di rientrare in casa a mangiare. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, una Nissan Micra in arrivo in quel momento e diretta verso il semaforo di via della Vittoria li ha centrati. I due anziani sono finiti contro il parabrezza. La sagoma dell’uomo in particolare è stata sbalzata di una decina di metri. Gravissime le condizioni della donna.

Sul posto su richiesta di Areu si sono precipitati due ambulanze inviate da Biassono, due auto-mediche e l’elisoccorso. L’uomo, portato in codice rosso già in arresto cardiaco all’ospedale di Vimercate, è deceduto, ancora durante il trasporto. La donna è stata ricoverata in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Monza per effettuare i rilievi del caso. Analizzeranno sicuramente le telecamere puntate sulla zona e raccoglieranno le testimonianze. L’automobilista responsabile dell’investimento, proveniente da fuori città, è stato accompagnato in caserma per accertamenti, di default l’alcoltest e l’esame tossicologico.

Esami più approfonditi anche per comprendere se davvero i due anziani stessero attraversando sulle strisce pedonali.