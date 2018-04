Brugherio (Monza e Brianza), 19 aprile 2018 - Una donna di 41 anni investita sulle strisce pedonali da un una macchina guidata da un uomo di 96 anni. Scaraventata a una decina di metri di distanza.

E' successo poche ore fa, intorno alle 11.10 in via dei Mille a Brugherio.

Vittima una donna ecuadoriana, portata in gravissime condizioni in ospedale a Milano con l'elicottero. Sotto choc l'amica che si trovava con lei, ma che per fortuna non è stata colpita dalla Mercedes classe A dell'anziano automobilista.

Indaga la polizia locale di Brugherio.