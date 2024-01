Piccola azienda del settore posa in opera di cavi telefonici e fibra ottica in Monza cerca 1 tecnico installatore fibra ottica per giunzione e cablaggio di fibra ottica e relativa programmazione di appartati router. Si offre: formazione iniziale e training on the job per tirocinio extracurriculare o apprendistato professionalizzante full time. Cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 117JAN242/2.1.