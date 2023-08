Inseguimento nella notte Preso con patente scaduta e scooter sequestrato

di Gabriele Bassani

Girava su un maxi scooter già sequestrato, non assicurato e con patente scaduta. E proprio per questo, alla vista delle pattuglie della polizia locale, si è lanciato in una pericolosa fuga per le vie della città prima di essere finalmente bloccato dagli agenti. Per questo gli operatori del progetto sicurezza Parco Groane, che da metà luglio, grazie al finanziamento di Regione Lombardia stanno effettuando servizi di pattugliamento straordinario sul territorio di 9 comuni, parlano di una vera e propria "bomba su ruote" disinnescata col loro intervento.

L’episodio risale all’altra sera verso quando la pattuglia intercomunale formata da equipaggi in auto e moto, durante un posto di controllo intercetta uno scooter Yamaha T-Max in via Desio. all’altezza della rotonda con via Fortuzzi. L’uomo alla guida, che si scoprirà poi essere un 48enne con precedenti penali, residente a Reggio Emilia ma domiciliato nell’hinterland milanese, non si ferma all’alt impostogli con la paletta d’ordinanza e scappa a folle velocità verso il centro cittadino, sfrecciando per le vie del paese mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica. Immediatamente l’uomo viene inseguito dalle pattuglie a sirene spiegate fino a essere fermato dopo alcuni minuti in via Monza all’altezza del cavalcavia ferroviario.

I motivi della fuga sono emersi subito durante i primi accertamenti: infatti gli agenti, con il supporto della Centrale Operativa del Comando, hanno accertato che l’uomo stava circolando con un mezzo già sequestrato e confiscato risultato privo di assicurazione addirittura dal 2015 e mai revisionato. Inoltre la sua patente, che non aveva con sé, era risultata scaduta e sullo scooter gravavano ben due fermi amministrativi fiscali. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, a suo carico sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra le quali quella per non essersi fermato all’alt di polizia, per un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro penale probatorio e affidato a un custode giudiziario, quindi non potrà più essere utilizzato per compiere ulteriori reati e causare pericolo per la circolazione stradale.