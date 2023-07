Inseguendo il record La chiamata dei tifosi Ma niente padel e ruota panoramica

MONZA

Dopo la “sbornia“ dei 65mila che nell’ultimo fine settimana hanno popolato l’autodromo per la 6 Ore di Monza, quinto appuntamento del Mondiale Wec, non c’è tempo per alzare il piede dall’acceleratore. Sarà un’estate calda in circuito. Il 25 luglio ci sarà da gestire i 70mila del concerto di Bruce Springsteen sul prato della Gerascia. E sarà un primo stress test per la viabilità attorno all’autodromo, con la decisione di adottare una versione light del piano del traffico e della rete di navette dai parcheggi esterni operativi nei giorni del Gran premio d’Italia di Formula 1. "Il Wec è andato oltre le aspettative e ha registrato la soddisfazione di tutti, a cominciare dal promoter – le parole di Giuseppe Redaelli, presidente dell’autodromo –. E ci sono buone prospettive per il futuro". Non nasconde ottimismo, anche se "l’anno prossimo il campionato endurance non potrà fare tappa qui per i lavori sulla pista e nei sottopassaggi che impongono la chiusura del circuito. Ma per le stagioni successive ci contiamo". Ora, quindi, l’attenzione è concentrata sulla Formula 1. Quest’anno il Gp sarà il primo weekend di settembre. E nonostante i risultati delle Ferrari non aiutino a spingere i tifosi ad acquistare i biglietti, "al momento siamo comunque sui livelli dell’anno scorso", fa il punto Redaelli. Non tutti i posti a disposizione sono stati già messi in vendita, ma "per quanto riguarda i ticket messi in vendita, registriamo un acquistato di oltre il 90%". L’obiettivo, in pista, è di raggiungere (o quantomeno avvicinarsi) al record di presenze messo a referto nel 2022, l’anno del centenario dell’autodromo, con 336mila appassionati nell’intero fine settimana.

Per loro resta confermato il contenitore di eventi del FuoriGp che il Comune di Monza, insieme con la società Vision Plus, sta pianificando nelle piazze del centro. Mentre in autodromo è ormai tradizione obbligata la Fan Zone. Sarà come l’anno scorso allestita sul prato del Roccolo, ma verrà organizzata senza prevedere installazioni invasive. Una strategia figlia dell’esperienza del 2022, quando l’area del Roccolo venne più volte sequestrata e dissequestrata dalla Procura per mancanza di autorizzazioni, in particolare per il campo da padel. E quindi, niente padel così come niente ruota panoramica né mongolfiere in volo vincolato. "Sarà una Fan Zone classica", anticipa il presidente dell’autodromo. Che ricorda la App “Monza 100“ per avere sul proprio smartphone tutte le informazioni sulle iniziative organizzate, le mappe dei posti e le notizie aggiornate in tempo reale su quello che succede in circuito. Strumenti digitali, ma senza dimenticare la tradizione del poster (anche cartaceo) che accompagnerà la campagna di comunicazione del 94° Gran premio d’Italia.

Realizzato da Aci e oggetti di culto dei collezionisti, il poster racconta il glorioso passato, il presente e il futuro. Spiccano alcune strutture simbolo dell’autodromo - il podio sospeso sulla linea del traguardo, la torre di rilevazione e la palazzina dei box - e in primo piano la Ferrari numero 16 di Charles Leclerc. Al suo fianco, a destra la livrea di una Red Bull, a sinistra la Aston Martin, vera sorpresa del Mondiale 2023. Le macchine appaiono lanciate sul rettifilo principale, dando l’idea della velocità che a Monza è elevatissima: il record ufficioso appartiene a Juan Pablo Montoya che, nel 2002, al volante della Williams motorizzata Bmw, raggiunse i 372,4 kmh.

M.Galv.